OPROEP: verhoogde waakzaamheid in Gent nu coronacijfers stijgen Wietske Vos

09 augustus 2020

19u13 0 Gent Om de stijgende coronacijfers in Gent onder controle te houden, roept het stadsbestuur alle Gentenaars op de zes gouden regels nu meer dan ooit te volgen. Deze verhoogde waakzaamheid is nodig: “Alleen samen kunnen we een echt alarm vermijden”, aldus waarnemend burgemeester Elke Decruynaere (Groen).

Een team van de dienst Data en Informatie van de Stad Gent – met een medisch expert van de Huisartsenvereniging en een medewerker van de Eerstelijnszone Gent – monitort dagelijks de corona-cijfers. Omdat eerder vandaag duidelijk dat Gent op het vlak van coronabesmettingen in de alarmfase is beland, roept het stadsbestuur nu op tot verhoogde waakzaamheid.

“Ook in Gent stijgen de coronacijfers nu en we komen in de fase van verhoogde waakzaamheid. Dat gebeurde eerder ook al en onze stad is toen weer uit die fase geraakt. Daarom wil ik de Gentenaars oproepen om de maatregelen en de zes gouden regels strikt te volgen. Alleen samen kunnen we een echt alarm vermijden”, aldus waarnemend burgemeester Elke Decruynaere.

De zes gouden regels nog eens op een rijtje:

1) Was regelmatig je handen.

2) Ga naar buiten als het mogelijk is. Verlucht waar nodig binnenruimtes voldoende.

3) Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.

4) Hou een veilige afstand van elkaar (behalve binnen je bubbel).

5) Draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker is.

6) Beperk groepsbijeenkomsten en hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad daarover.

Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld wandelen of fietsen.

Meer info en een uitgebreide FAQ over de specifieke Gentse maatregelen leest u op de website van de Stad Gent.

Meewerken aan contactonderzoek

Verder wordt Gentenaars gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen en contact op te nemen met de huisarts om zich te laten testen bij vaststelling van een van deze symptomen. Mensen met een positieve test worden opgebeld door het contactonderzoek en wordt gevraagd de contactpersonen zo volledig mogelijk door te geven, zelf contactpersonen te verwittigen en een lijstje te maken van de personen met wie hij of zij contact had.

Centraal triagecentrum

De Stad neemt ook de oproep van de huisartsen om een gecentraliseerd triagecentrum op te richten, ernstig. De artsen waarschuwden dat ze overspoeld worden door burgers die terugkeren uit een oranje of rode zone en zich aanmelden voor een test. De stadsdiensten denken momenteel na over de oprichting van een centraal testcentrum voor mensen zonder symptomen. De beslissing daarover valt begin volgende week.