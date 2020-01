Oproep van man uit Oostakker (34) gehoord: “We kregen intussen drie tips binnen over verdwenen vrouw” Cedric Matthys

13 januari 2020

14u18 5 Gent Koloman Duna (34) riep afgelopen weekend hier op om uit te kijken naar zijn moeder Marta Dunova. Deze 62-jarige Slowaakse vrouw verdween op 26 december uit haar woning in Oostakker. Ze verliet haar huis in de Kleemstraat rond 16 uur en kwam niet meer terug.

Koloman Duna vroeg in het artikel om de hulp van al onze lezers. Zijn moeder kampt met psychische problemen. Hij is dan ook erg ongerust en hoopt zoveel mogelijk mensen te bereiken. “Momenteel (maandagmiddag, red.) kregen we al drie tips binnen”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. “We zullen deze aanwijzingen grondig onderzoeken.” De politie zocht vrijdag al met een helikopter naar de vrouw. Ook zette de familie zondag een zoekactie op poten, voorlopig zonder resultaat. Wie de vrouw zag of weet waar ze verblijft, neemt het best contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300.