Oproep van huisarts: “Simpele en eenduidige regels, daar hebben we nood aan” Wietske Vos

28 juli 2020

18u23 0 Gent Ook huisartsenpraktijk De Hoeksteen in Nieuw Gent bevestigt dat de cijfers van het aantal nieuw besmette personen erg meevallen. Maar in één adem door lucht huisarts Lily Willems van De Hoeksteen wel haar hart over het mentale aspect dat begint door te wegen. “Het vele papierwerk, de vaak niet eenduidige regels… we doen al maandenlang veel werk waarvoor we niet zijn opgeleid.”

“Je test zoveel meer dan cijfers”, verzucht Willems. “De helft van de tijd zijn we bezig met werk in de marge van corona: het papierwerk rond het testen, en vooral veel vragen beantwoorden en uitleg geven. Mensen zijn ongerust, wat uiteraard normaal is. En er heerst veel onduidelijkheid. We krijgen veel vragen over de landen met de verschillende kleurcodes. Ook de regels rond het dragen van een mondmasker zijn niet eenduidig: als ik naar het centrum fiets om te winkelen, moet ik een mondmasker dragen, maar als ik op mijn koersfiets stap om te sporten en door het stadscentrum rijd, hoeft dat niet? Ook zijn er mensen die eigenlijk getest en in quarantaine moeten, maar dit niet willen. En dan natuurlijk de vele aanvragen om getest te worden: van de 100 testen zijn er maar 3 positief, maar het papierwerk van de 97 andere moet ook gebeuren.”

Mentale energie

Daarnaast is zoals overal in de zorg ook het werk zelf meer belastend geworden: al sinds februari wordt in de consultatieruimte elke plek waar de patiënt gezeten heeft, volledig ontsmet, werken de artsen in chirurgische pakken met mondmaskers en worden de hygiënische stromen gescheiden.

Het applaus voor de zorg om 20 uur was fijn, maar dat is snel vergeten als je mensen ziet die zich niet aan de regels houden Huisarts Lily Willems

Dat alles kost enorm veel mentale energie en dat begint te wegen, vindt Willems. “Het applaus voor de zorg om 20 uur was fijn, maar dat is snel vergeten als je mensen ziet die zich niet aan de regels houden. Dat werkt op het gemoed en maakt je moe(deloos). En die gevoelens leven ook bij de vele patiënten die hun best doen om bewust de regels te volgen. We hebben zo hard gewerkt en waren op de goede weg, en nu gaat het weer de slechte kant op.”

Simpele regels

Daarom doet Willems een oproep om de regels simpel en eenduidig te houden, bijvoorbeeld over het aantal personen waarmee je contact mag hebben en wanneer je een mondmasker moet dragen. “Daar hebben wij én onze patiënten nood aan.”

Daarnaast maakt Willems zich vooral zorgen over de opvolging van en controle op reizigers die terugkeren uit een land met kleurcode rood of oranje. “Hoe wordt dat gecontroleerd? Momenteel wordt van reizigers verwacht dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen, en de ervaring leert dat dit niet altijd zo’n goed idee is. Naar landen met code rood mag je niet met het vliegtuig, maar met de auto kan het wel. Juist die reizigers zijn moeilijk te traceren. Dat verontrust mij.”