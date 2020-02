Oproep om e-loket te gebruiken bij stormschade: anders moet Oost-Vlaamse noodcentrale het faxtoestel boven halen Cedric Matthys

10 februari 2020

18u21 1 Gent De brandweerzone Centrum heeft sinds zondagochtend ruim 700 interventies verwerkt door storm Ciara. 62 procent van de meldingen kwam binnen via het e-loket. “De juiste keuze”, zegt woordvoerder Björn Bryon. Een niet-dringende oproep per telefoon wordt bij grote drukte immers doorgefaxt.

Wie dacht dat de laatste fax ergens begin jaren 2000 verstuurd werd, heeft het fout. Blijkbaar maken ze in de Oost-Vlaamse noodcentrale nog steeds gebruik van deze technologie. Wie bij grote drukte naar 1722 of 112 belt, komt terecht bij een kantoor dat de hele provincie bedient. Als de dispatchers enorm veel oproepen ontvangen, zoals bij een grote storm als Ciara, halen ze hun fax vanonder het stof.

Manueel inbrengen

Concreet neemt de noodcentrale tijdens crisismomenten enkel dringende oproepen op in het digitale systeem. Niet-dringende oproepen worden eruit gefilterd en per fax verstuurd naar de brandweerzones die op een lokaler niveau werken. “Wij moeten die info dan weer manueel in onze digitale systemen inbrengen”, zegt Björn Bryon, woordvoerder van brandweerzone Centrum. “Dat is uiteraard erg omslachtig en brengt vertragingen met zich mee.”

E-loket

“Oost-Vlaanderen is de enige noodcentrale die nog gebruikt maakt van deze technologie”, laat Thomas Biebauw, woordvoerder van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, weten. “Binnenkort schakelen ze over op een systeem waarmee je de bestanden digitaal kan versturen.” De brandweerzone Centrum raadt intussen aan om alvast het e-loket te gebruiken. Deze tool is in handen van de brandweerzone zelf. De info komt dan onmiddellijk in het systeem terecht, waardoor de brandweer niks meer hoeft over te typen. Het gaat sneller, al mag je er niet vanuit gaan dat je plots als eerste aan de beurt komt. Zoals steeds weegt de brandweerzone af welke oproepen ze het eerst behandelden. Incidenten waar er gevaar is voor bewoners of voorbijgangers zijn hierbij prioritair.

Het e-loket van de brandweerzone Centrum is te bereiken via: https://www.brandweerzonecentrum.be/e-loket.