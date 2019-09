Oppositie en meerderheid willen voorwaarden voor toekennen titel ereschepen aanscherpen Yannick De Spiegeleir

24 september 2019

21u15 1 Gent Op de gemeenteraad formuleerden zowel N-VA, PVDA als Groen een voorstel om de voorwaarden voor de toekenning van de titel voor eregemeenteraadslid – en schepen bij te sturen na het debacle rond de benoeming van Geert Versnick als ereschepen.

Het eerste voorstel kwam van Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Zij pleitte ervoor om “het niet bestaan van onterende feiten” op te leggen als extra voorwaarde. “De beoordeling hiervan wordt toegewezen aan de deontologische commissie.” Yüksel Kalaz (PVDA) ging nog een stapje verder. “Waarom is er een eretitel nodig voor politici? Wij stellen voor om deze te schrappen en de titel van ere-Gentenaar in te voeren. Zo geven we als politici een krachtig signaal.” Tine De Moor (Groen) poneerde tot slot dat de Groen-fractie een eigen voorstel had uitgewerkt op maat van Gent. “We roepen op om dit in alle sereniteit te bespreken op het bureau. Zo kunnen we komen tot een degelijk reglement dat kan gedragen worden tot alle fracties.” De voorstellen van oppositiepartijen N-VA en PVDA werden weggestemd. Het Groen-voorstel werd wel goedgekeurd door een meerderheid.

Meer over N-VA

PVDA

politiek