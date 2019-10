Opperdekenij moet weg uit Onderstraat, en weet nog niet waarheen Sabine Van Damme

22 oktober 2019

07u30 0 Gent De Opperdekenij, en samen met hen ook de Historische Genootschap Keizer Karel Gent, moeten weg uit het Hof van Ryhove in de Onderstraat 22. Ze moeten plaats ruimen voor de Stadswacht, maar waar ze heen moeten weten ze nog niet.

Sinds jaar en dag al heeft de Opperdekenij een vaste stek in de Onderstraat, een plek die hen ooit werd toegewezen door wijlen schepen Rudy Van Quaquebeke. Maar eind dit jaar moeten ze weg. “Door een interne verhuisoperatie moet de Opperdekenij en de Keizerkarelstichting verhuizen uit het Hof Van Ryhove”, bevestigt schepen Annelies Storms. “Dit kadert in de herhuisvesting van heel wat van onze diensten. Momenteel is hof van Ryhove onderbezet, en samen met nog leegstaand verdiep in huis de Bolle is dit een geschikte plaats op een dienst met 75 personen te zetten. En dus komt de Stadswacht naar daar. We willen echter geen afbreuk doen aan de waarde en het belang van de verenigingen die er nu zitten, we gaan dan ook op zoek naar een goede locatie voor hen.”

Momenteel wordt er samen met de organisaties gezocht naar een nieuwe locatie. “Er was al een overleg met de voltallige Opperdekenij en met met de Ppperdeken. Zij gaven een aantal wensen mee, zoals een vergaderzaal die wekelijks kan gebruikt worden, plaats voor een halftijds medewerker en archiefkasten. De nieuwe locatie moet makkelijk bereikbaar zijn maar niet noodzakelijk in het centrum.” Een definitieve locatie voor de Opperdekenij en de Keizer Karelstichting is er nog steeds niet. Bedoeling is dat ze verhuizen naar de Kleine Sikkel in de Nederpolder, waar allerlei culturele vzw’s zullen worden samengebracht, maar dat gebouw wordt nog gerenoveerd, en zal pas over 2 jaar klaar zijn. Het ziet er dus naar uit dat de organisaties 2 keer zullen moeten verhuizen.