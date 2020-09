Opnieuw veroordeling voor UZ Gent wegens niet correct betalen van werknemers Dylan Vermeulen

28 september 2020

15u25 0 Gent De werknemers die het UZ Gent voor de rechter sleepten wegens het niet correct uitbetalen van hun loon halen hun gelijk. Het UZ Gent moet het achterstallig loon terugbetalen aan de personeelsleden.

Advocaat Aerden legde eerder al het probleem in verband met het personeelsstatuut uit. “Daarin is onder andere de loopbaan en de opbouw van anciënniteit bepaald. Bij onze cliënten loopt het mis bij dat laatste. Op een gegeven moment wordt de opgebouwde anciënniteit verminderd, waardoor zij minder uitbetaald worden”, legt de advocaat van de personeelsleden uit. “Voor sommigen gaat dat over 10 jaar aan achterstallen, bij anderen over meer dan 20 jaar. Dan kunnen die bedragen al gaan oplopen.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het UZ Gent veroordeeld wordt voor gelijkaardige feiten. In 2018 besliste het Gentse hof van beroep dat het UZ Gent twaalf personeelsleden moest vergoeden. Er werd toen geoordeeld dat meerdere personeelsleden systematisch onderbetaald werden en dat het UZ Gent dit bewust deed. Het UZ Gent moest vanaf het eerste loontekort bijbetalen aan de betrokken personeelsleden, met interest.