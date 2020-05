Opnieuw vechtpartij aan het Seghersplein aan de Brugse Poort, dit keer geen gewonden Sabine Van Damme

01 mei 2020

20u40 15 Gent Voor de tweede avond op rij is er gevochten aan het Emilius Seghersplein in de Brugse Poort. De politie kreeg rond 18.30 uur opnieuw een oproep binnen voor een ‘grote vechtpartij’ en ging massaal ter plaatse.

De vechtpartij vanavond zou een vergelding zijn geweest voor die van gisterenavond. Toen ging er om en bij de 15 man op de vuist. Eén iemand trok daarbij een mes. Iemand kreeg een messteek en moest naar het ziekenhuis worden gebracht, hij verkeerde niet in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij gisteren was is nog steeds niet duidelijk. “Vanavond ging het minder heftig aan toe”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Buiten een blauwe plek hier en daar waren er geen gewonden. Maar na het incident van gisteren nam de politie geen risico en werden verschillende ploegen ter plaatse gestuurd.”