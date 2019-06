Opnieuw stinkplant in bloei in Plantentuin Sabine Van Damme

08 juni 2019

07u30 0 Gent Het gaat Het gaat weer stinken in de serres van de Plantentuin van de UGent. Er komt opnieuw een reuzenaronskelk in bloei in de tropische kas. Dat is doorgaans erg zeldzaam, maar gebeurde de voorbije jaren opvallend veel.

De reuzenaronskelk of Amorphophallus Titanum groeit normaal gezien in het regenwoud van Sumatra, maar dus ook in de tropische kas van de Plantentuin. Normaal bloeit zo’n plant maar om de 10 jaar. De levenscyclus verloopt met rustperiodes. Bij iedere rustfase wordt de knol gemeten, gewogen en terug geplant. Na een aantal weken of maanden komt één nieuw blad te voorschijn, dat gedurende een aantal maanden blijft leven. Maar deze kleine knol van 10 kilo en 1 meter omtrek gaat ongewoon snel tot bloei over. De bloeikolf is nu al 1,22 m hoog. De echte bloei van de reuzenaronskelk verloopt over twee avonden. De eerste avond bloeien de vrouwelijke bloemetjes, de tweede avond de mannelijke. De bloeiende reuzenaronskelk verspreidt een doordringende geur van rottend vlees. Daarmee worden aasvliegen aangetrokken voor de bestuiving. Verwacht wordt dat de echte bloei in de loop van de komende week volgt. Wanneer dat juist gebeurt is echter moeilijk te voorspellen. De reuzenaronskelk is opgenomen in de rode lijst van bedreigde soorten.

Wie wil kan de plant in de serres bewonderen tijdens de normale openingsuren van de tuin (9 u – 16.30 u en 9 u tot 12 u op zon- en feestdagen), aan de Ledeganckstraat.