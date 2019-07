Opnieuw spanningen op Blaarmeersen, politie grijpt tijdig in Sam Ooghe

01 juli 2019

13u43 1 Gent Het was warm afgelopen weekend, en dus ook weer druk aan de zwemvijver van de Blaarmeersen. Het kwam tot spanningen, maar de politie was alert en kon de situatie ontmijnen.

Op de broeierige paasmaandag van 22 april gingen twee groepen jongeren nog op de vuist. Het signaal voor de stad om een plan uit te werken. Terreinbeheerder Farys zou extra toezichters inzetten, en ook het Gents jeugdwelzijnswerk werd betrokken om mogelijke problemen al in de kiem te smoren. Verder had burgemeester Mathias De Clercq contact met vier Brusselse gemeenten en hun burgemeesters, aangezien enkele groepen jongeren in Gent keet kwamen schoppen. Zichtbaarder werd ook de politiemacht opgedreven bij warm weer, zoals dit weekend.

Zaterdag wierp dat zijn vruchten af. De ploeg van G4S signaleerde aan de politie dat er spanningen waren tussen enkele jongeren, waarop de politie snel ter plaatse kwam en kon ingrijpen. Het kwam niet tot een vechtpartij, maar de identiteit van de betrokken personen werd wel gecontroleerd.