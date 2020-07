Opnieuw regen van afzeggingen voor feestzalen Wietske Vos

29 juli 2020

18u58 0 Gent Het water staat de Gentse feestzalen nu helemaal tot aan de lippen: na de recente afkondiging van de verstrengde coronamaatregelen voor evenementen, annuleren mensen opnieuw massaal hun boekingen bij feestlocaties. Voor feesten mogen nu niet meer dan 10 personen worden uitgenodigd. De voorbije lockdown werd deze sector al zwaar getroffen.

Voor evenementen en feesten zijn de regels sinds vandaag, woensdag, opnieuw strenger. Op grotere events met begeleiding zijn binnen 100, buiten 200 personen toegelaten. Dit is een halvering in vergelijking met daarvoor. Op andere feesten zonder begeleiding, zoals bruiloften, recepties…, mogen maar 10 mensen aanwezig zijn, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Feestzaal Cocteau

Het is een somber gestemde John Hoste die omschrijft hoe zijn zaak, feestzaal Cocteau in de Jan Palfijnstraat, ervoor staat. “Alles voor deze zomer was al afgezegd, maar voor de herfst hadden we onze klanten nog aangeraden te wachten met annuleren”, vertelt hij. “Nu zijn de annulatietelefoontjes voor september en oktober begonnen. Na 15 augustus, als iedereen terug is van vakantie, zal wat er nu nog over is, ook gecanceld worden. Dit jaar wordt het echt niets meer.”

Hoste doet binnenkort nog een ultieme poging om het tij te keren: “Als na de zomer – hopelijk – weer iets meer mensen op evenementen mogen komen, willen we een soort pakket aanbieden met een dj en karaoke”, vertelt hij. “Dan kunnen mensen in hun bubbel aan tafel eten, met entertainment, en mogen twee koppels gescheiden dansen op de dansvloer.”

Het zit Hoste hoog dat feestlocaties nergens vernoemd worden als aparte categorie. “Er wordt eigenlijk geen rekening met ons gehouden. Wij zijn ook een echte trouwlocatie, die altijd met externe catering werkt. We hebben dus geen traiteursmateriaal waarmee we tijdelijk een restaurant kunnen starten.”

Ook moeilijk vindt hij de steeds veranderende regels en de slechte communicatie. “Ik heb dan liever dat ze meteen zeggen: je moet sluiten. Dan weet je waar je aan toe bent. Nu is het steeds opnieuw hopen, en dan weer die teleurstelling… En er blijft veel verwarring, over de bubbels en over het onderscheid tussen evenementen en trouwfeesten.”

Salons Carlos Quinto

“Trouwfeesten waren bij ons sowieso al geannuleerd, en nu worden sinds twee dagen ook de kleinere diners voor 20 personen afgezegd”, zegt Evelyne van Salons Carlos Quinto in de Kammerstraat. “Daar hadden we er nog een aantal van op de planning staan, toch beter dan niets. Maar die gaan dus ook niet door nu.”

De zomeragenda van de feestlocatie is nu voor de rest van de zomer helemaal leeg. “Voor daarna moeten we nog maar afwachten wat het wordt. We krijgen ook veel telefoons van klanten die eigenlijk zelf nog niet weten hoe het zit en aan ons vragen of hun feest kan doorgaan of niet. We krijgen ook mails van mensen die in september iets willen organiseren en ons advies vragen, maar daar kunnen wij echt geen voorspellingen over doen, uiteraard.”

Salons Carlos Quinto houdt het nog even vol, maar ook niet eeuwig. “Voor geen enkele ondernemer is deze situatie houdbaar. Als het zo doorgaat, vrees ik dat heel wat spelers in onze sector ermee moeten stoppen.” Enig lichtpuntje: de agenda voor 2021 staat al aardig vol met uitgestelde evenementen.

Kasteel Coninxdonck

Bij trouwlocatie Kasteel Coninxdonck in Gentbrugge was het gros van de feestboekingen al in maart geannuleerd. “We doen eigenlijk alleen grote trouwfeesten, dus dat mocht meteen niet meer, en nu al helemaal niet”, zegt Dirk Van Brussel van Kasteel Coninxdonck. “Wat er nog restte, waren huurboekingen voor vergaderingen van serviceclubs. Ook die zijn nu geannuleerd, omdat die altijd met meer dan 10 deelnemers zijn. Onze goed gevulde agenda voor 2021 is mijn enige hoop.”

Elke vorm van steun is welkom, zoals de hinderpremie van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO). “De premie voor de maand juli is echter nog niet gestort, en ik kan niemand bereiken bij VLAIO”, zegt Van Brussel. “Het zou fijn als dat geld nog kwam, want alle kleine beetjes helpen.”