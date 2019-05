Opnieuw problemen met woontoren in Nieuw Gent: Wooninspectie Vlaanderen adviseert onbewoonbaar verklaring Sabine Van Damme

23 mei 2019

09u11 9 Gent Een woontoren met 135 appartementen onbewoonbaar laten verklaren. Dat is het advies van Wooninspectie Vlaanderen voor de ‘Milenka’-toren in Nieuw Gent, omdat het er barst van de gebreken. In oktober zei eigenaar WoninGent nog dat alles onder controle was.

In oktober was het vooral de brandveiligheid van de woontorens in Nieuw Gent die onderwerp van discussie was. “Maar die inspectie hadden we zelf aangevraagd, na de brand in die woontoren in Londen”, klonk het toen. “En dat er veel gebreken zijn is logisch, het is een oud gebouw dat niet gebouwd is volgens de hedendaagse normen.” De gebreken zouden snel worden weggewerkt, al werd een aantal woningen toe als ‘tijdelijk ongeschikt’ verklaard. (Lees verder onder de foto)

Maar Wooninspectie Vlaanderen somt nu nog een resem andere problemen op. In 39 van de 60 gecontroleerde appartementen zouden er problemen zijn, en ook de gemeenschappelijke delen zouden niet in orde zijn. Er wordt, naast brandgevaar, gesproken elektrocutie- en zelfs ontploffingsgevaar. Resultaat: Wooninspectie Vlaanderen raadt aan om meteen het hele bouwblok onbewoonbaar te verklaren. Burgemeester De Clercq moet binnen de 2 maanden beslissen of dat ook effectief zal gebeuren.

Normaal gezien zal het niet zover komen. Bij WoninGent is het alle hens aan dek om de gebreken in orde te brengen. Gent heeft immers al een gigantische wachtlijst van mensen die recht hebben op een sociale woning, daar nog eens 135 gezinnen bij zetten zou dramatisch zijn.

De woontoren waarvan sprake, wordt overigens sowieso gesloopt in de toekomst, in het kader van de vernieuwing van de hele wijk Nieuw Gent. Ook 5 andere woontorens daar gaan tegen de vlakte en zullen worden vervangen door nieuwbouw. Het gaat dan over 650 woningen. De planning spreekt over 15 jaar, maar WoninGent zal moeten kijken of dat sneller kan gebeuren. Problematisch is dat niet enkel de woontorens in Nieuw Gent in slechte staat zijn. Eigenlijk is quasi het volledige patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij verouderd. Aan het Rabot zijn al 2 uitgeleefde woontorens gesloopt en vervangen door nieuwbouw, de derde moet er binnenkort aan geloven. Maar dat zijn uiteraard heel dure operaties.