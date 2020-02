Opnieuw problemen aan dak Ghelamco Arena: Albert Heijn ontruimd Sabine Van Damme & Cedric Matthys

11 februari 2020

16u06 0 Gent De stormwind blijft de Ghelamco Arena in Gent parten spelen. Er zijn opnieuw panelen van het dak losgekomen. Alle klanten zijn preventief uit de Albert Heijn weggestuurd. De winkel blijft dicht zolang het dak niet hersteld kan worden, en dat kan niet zolang het zo hard waait.

De panelen van het dak zijn dinsdagmorgen uitvoerig gecontroleerd nadat er maandagavond op de parking van de supermarkt beland zijn, maar om 16.15 uur kwamen er toch weer stukken los. De brandweer kwam ter plaatse, en liet meteen de supermarkt Albert Heijn en de parking ontruimen. De rukwinden blijven het stadion dus parten spelen. Op de plaats waar er een stuk luifel weg is, is de constructie uiteraard gevoeliger.

“We zitten sowieso op een heel windgevoelige site", zegt Dirk Piens van KAA Gent. “Als het in Gent stormt, is het hier altijd nog een stuk erger.” Toch zijn ze er bij de club van geschrokken dat er een stuk paneel is weggerukt. “De windkracht moet echt heel sterk zijn geweest ", zegt Piens. “We zien dat de bevestiging van de luifel is blijven zitten, en dat de panelen er gewoon van tussen gerukt zijn. Uiteraard zijn de panelen naast dat gat nu gevoeliger voor schade. De brandweer heeft de stukken die nu los kwamen opnieuw vastgelegd, of verwijderd. Voorlopig kunnen we niks meer doen. Maar voor alle duidelijkheid: de constructie van het dak is intact gebleven, die is op nog veel sterkere krachten berekend.”

Het is voorlopig te gevaarlijk om op het dak verder te werken. Zolang dat niet kan, blijven de Albert Heijn en de parking dicht Alissa Coessens van de brandweer

Ook de brandweer bevestigt dat de losse stukken zijn weggehaald. “Het gevaar is voorlopig geweken, en we hebben erger kunnen voorkomen", zegt Alissa Coessens. “Het is voorlopig te gevaarlijk om op het dak verder te werken. Zolang dat niet kan, blijven de Albert Heijn en de parking dicht.” Dat maakt dat heel wat klanten die richting AH kwamen, op straat rechtsomkeer moeten maken.

Geen wedstrijden in gedrang

De situatie verandert niks aan wat de club eerder vandaag liet weten. “De schade zal zo snel mogelijk hersteld worden, zodra dat op een veilige manier kan. Dat maakt dat er voorlopig geen wedstrijden in het gedrag komen, want KAA Gent speelt deze week uit in Eupen. Uiteraard is de eerste bekommernis de veiligheid van onze supporters en toeschouwers. Verder is er een onafhankelijk expertisebureau aangesteld, dat zal nagaan wat de oorzaak is. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat de uitzonderlijke windomstandigheden maar voor definitieve duidelijkheid wachten we uiteraard het onderzoek en de conclusies van het expertisebureau af.”