Opnieuw onrustige avond in Brugse Poort met meerdere vechtpartijen Didier Verbaere & Sabine Van Damme

10 mei 2020

19u41 52 Gent In de Bevrijdingslaan in Gent was het vanavond opnieuw bijzonder onrustig. Een discussie in een nachtwinkel ontaardde er rond 18.15 uur in een vechtpartij, maar bewoners van de Brugse Poort vertellen een ander verhaal. De politie snelde massaal ter plaatse. Een uur later was het alweer prijs, toen werd er geknokt aan het Seghersplein, waar ook vorig weekend al incidenten waren.



Rond 18.15 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij in een nachtwinkel in de Bevrijdingslaan in Gent. “Drie personen zijn opgepakt voor verhoor. De omstandigheden worden nog onderzocht", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Er raakte niemand gewond.”

De bewoners van de Brugse Poort weten wel wat er gebeurde. “Enkele jongeren hebben opnieuw drugsdealers op heterdaad betrapt, zomaar op straat”, klinkt het bij de bewoners van de Brugse Poort. “Ze hebben de politie verwittigd. De dealers hebben het op een lopen gezet en zijn zich gaan verschuilen in een winkeltje, de Twinkle Star.” Nog andere omstaanders weten meer. “Het zijn de Tunesiërs die zich kwamen wreken”, klinkt het boos. “Ze hadden zelfs slagersmessen bij.” De hele Bevrijdingslaan werd afgezet.

Eén lichtgewonde

Een uur later, de boel was nauwelijks gekalmeerd, was het alweer prijs. Toen werd er geknokt op het Emilius Segehersplein, waar ook vorige week al incidenten waren. Wat daar de aanleiding was, is niet duidelijk. Maar omdat de politie al massaal ter plaatse was in de wijk, was de situatie daar snel onder controle. Er viel één lichtgewonde. Hij kreeg slagen. Messen kwamen er op die locatie niet aan te pas.

Ook vorig weekend was het hommeles in de Brugse Poort. Toen werd er enkele dagen op rij geknokt, en telkens moest de politie massaal uitrukken. Drie illegale Tunesiërs, allemaal in het bezit van drugs, werden opgepakt. “Maar dat is slechts het topje van de ijsberg", vertelden enkele jongeren nadien. “Ja, we zijn de problemen met die dealers kotsbeu. Maar er zijn ook onderliggende problemen. Wij voelen ons niet begrepen, niet gehoord in onze eigen buurt.”

De burgemeester nodigde die jongeren toen uit voor een - corona-proof - gesprek. Het was een week lang rustig, maar vanavond was het dus opnieuw prijs. De Brugse Poorters zijn ook dit schouwspel kotsbeu.