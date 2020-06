Opnieuw ongeval met trucks op E17 in Gentbrugge: snelweg richting Antwerpen volledig versperd HAA KP

05 juni 2020

14u19

Bron: Vlaams Verkeerscentrum, Belga 16 Gent Op de E17 tussen Kortrijk en Antwerpen is opnieuw een aanrijding met vrachtwagens gebeurd ter hoogte van de parking van Gentbrugge. De snelweg richting Antwerpen is er volledig versperd.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum gaat het om een kop-staartaanrijding waar vier vrachtwagens bij betrokken zijn. De snelweg beschikt daar slechts over twee rijstroken en het verkeer kan niet door. Bij het ongeluk vielen geen gewonden, meldt de politie. Er zijn takelwerken nodig en die kunnen tijd vragen.

De federale politie waarschuwt voor zware hinder. Verkeer richting Antwerpen wordt aangeraden om via de R4 om te rijden, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. In de richting van Kortrijk staat een kijkfile en is het ongeveer een halfuur aanschuiven.



De voorbije dagen zijn al verschillende, ook dodelijke, ongevallen met vrachtwagens gebeurd op de E17, waar ter hoogte van Gentbrugge werken aan de gang zijn. Gisteren kwam een 37-jarige Hongaarse trucker er nog om het leven. Volgens de politie zit de toegenomen drukte na de lockdown er voor iets tussen. De signalisatie wordt permanent geëvalueerd, maar dat lijkt niet te verhinderen dat vrachtwagens zich aan de situatie mispakken.

Ook op de oprit Zele / Lokeren van de E17 richting Antwerpen was er vanmiddag een tijdlang verkeersellende. Een truck met Nederlandse nummerplaat ging er aan het slippen in een van de bochten en kwam in schaar op de middenberm en de rijbaan te staan. Zowel komende uit Lokeren als Zele was de oprit een hele tijd afgesloten, waardoor het verkeer een hele omweg moest maken.

