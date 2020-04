Opnieuw mogelijk om McDonalds thuis te laten leveren: “Wel vereenvoudigen we tijdelijk ons menu” Cedric Matthys

29 april 2020

18u00 20 Gent Goed nieuw voor de luilakken onder ons. Vanaf morgen wordt McDelivery opnieuw actief in Gent op de platformen Deliveroo, Takeaway en Uber Eats. Wie geen zin om naar de Goed nieuw voor de luilakken onder ons. Vanaf morgen wordt McDelivery opnieuw actief in Gent op de platformen Deliveroo, Takeaway en Uber Eats. Wie geen zin om naar de drive-in van McDonalds te rijden, kan z’n favoriete burger gewoon thuis laten leveren.

De drive-ins van McDonald’s zijn al sinds vorige week open, maar nu vanaf morgen worden ook de thuisleveringen geleidelijk aan opnieuw opgestart. De hamburgerketen herbekeek de voorbije weken alle procedures. “Bij aankomst in het restaurant, moeten de koeriers hun handen desinfecteren”, laat de persdienst weten. “Ook vereenvoudigen we tijdelijk ons menu. Zo kunnen we het aantal medewerkers op de werkvloer zoveel beperken. Tot slot krijg elke medewerker ook een individueel mondmasker en handschoenen.” Hamburgers bestellen kan van 11 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. De restaurants van McDonald’s blijven voorlopig wel gesloten, maar ook in Antwerpen en Brussel wordt McDelivery opnieuw actief.