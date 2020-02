Opnieuw melding van ongepaste aanrakingen in zwembad: “Personeel heeft nu correct gereageerd” Wouter Spillebeen

26 februari 2020

17u48 128 Gent In het zwembad Rozebroeken in Gent is dinsdag opnieuw melding gemaakt van een ongepaste aanraking van een minderjarige bezoekster. De daders zijn geïdentificeerd. Het incident komt ongeveer een half jaar nadat uitbater Lago In het zwembad Rozebroeken in Gent is dinsdag opnieuw melding gemaakt van een ongepaste aanraking van een minderjarige bezoekster. De daders zijn geïdentificeerd. Het incident komt ongeveer een half jaar nadat uitbater Lago maatregelen invoerde naar aanleiding van een aantal dergelijke feiten. “De medewerkers waren erg oplettend en behulpzaam”, prijst de moeder van het slachtoffer het personeel.

Het 15-jarige meisje was dinsdag rond 15 uur samen met een vriendin naar het zwembad gegaan. Daar werden ze een tijdje achtervolgd door drie minderjarige jongens. “Ze kwamen aan het achterwerk en sloegen er een paar keer op”, vertelt de moeder van het meisje. “Toen ze samen met de vriendin naar de glijbaan gingen, gleed zij eerst naar beneden. De jongens staken haar vriendin voor en haalden haar in om haar in de glijbaan aan te raken.”

Het meisje besefte eerst niet goed wat er aan het gebeuren was. “Ze was zich er eerst niet van bewust dat de daden van die jongens echt niet oké waren. Ze maakte er dan ook nog geen melding van.” Maar toen de redder van dienst zag dat het meisje in de glijbaan betast werd, greep hij in. “Hij heeft mijn dochter en de jongens aangesproken en heeft de politie verwittigd”, vertelt de moeder.

Eerder incident

De politie kwam ter plaatse en de redder duidde de jongens aan. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat de identiteiten van de minderjarige daders gekend zijn en dat ze nog ondervraagd zullen worden. Verder loopt het onderzoek naar de feiten nog volop.

Het incident doet denken aan de aanranding van een 17-jarig meisje in hetzelfde zwembad in juli 2019. Toen betastte een tienerjongen haar ook in de glijbaan nadat hij haar had ingehaald. Het incident volgde nadat een medewerker van het zwembad in deze krant verklaarde dat het fout liep in het zwembad. “De incidenten met betastingen en aanrandingen stapelen zich op, maar wanneer wij de politie bellen, worden we door de directie soms zélf op het matje geroepen”, vertelde hij.

Wereld van verschil

De resem klachten en de anonieme getuigenis van de zwembadmedewerker zetten heel wat in gang. Zo voerde Lago een systeem in waarbij elke bezoeker zijn identiteitskaart moet laten scannen. Wie zich misdraagt, komt op een zwarte lijst terecht en mag het zwembad niet meer binnen. Op drukke momenten zet het zwembad nu security in en de redders worden aangespoord om wantoestanden correct te behandelen. Ook zwemmers krijgen het advies om fout gedrag te melden aan de redders, die een draaiboek kregen over hoe ze moeten reageren bij grensoverschrijdend gedrag.

Die maatregelen lijken hun vruchten af te werpen, beaamt de moeder van het slachtoffer van dinsdag. “De redder die de politie belde, was erg behulpzaam. Het personeel heeft haar goed opgevangen en heeft goed gereageerd. Ook de politie heeft er alles aan gedaan om haar zo goed mogelijk te helpen. Ik had de verhalen van vorige zomer ook gehoord, maar ik heb de indruk dat er een wereld van verschil is tussen hoe ze toen reageerden en hoe ze het nu hebben aangepakt”, zegt ze.