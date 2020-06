Opnieuw koloniaal standbeeld besmeurd, deze keer ook straatnaamborden Jill Dhondt

20 juni 2020

18u17 0 Gent De storm is nog niet gaan liggen. Het debat rond de standbeelden met een koloniaal verleden, is nog niet gevoerd. De storm is nog niet gaan liggen. Het debat rond de standbeelden met een koloniaal verleden, is nog niet gevoerd. Het Moorken , een standbeeld in het Citadelpark van een jonge Congolees werd beklad met rode verf, net zoals meerdere straatnaamborden.

De buste van Leopold II in het Zuidpark werd de voorbije weken meerdere keren beklad met rode verf en smurrie. In het verleden werd dat nog gedaan, maar de frequentie waarmee het de laatste weken gebeurde was opvallend. Als gevolg besloot het stadsbestuur deze week om de buste weg te halen. Over andere standbeelden met een koloniale inslag, werd nog geen besluit gevormd. Tot er verdere conclusies volgen in het najaar, blijven die dan ook het mikpunt van vandalisme.

Zo werd in het Citadelpark ‘Het Moorken’ opnieuw met rode verf besmeurd, wat de voorbije jaren ook al gebeurde. Het beeld toont de Congolees Sakala die in de negentiende eeuw naar Gent werd gehaald door Lieven Vandevelde om investeerders te lokken voor het koloniale bewind. Die Lieven Vandevelde gaf samen met zijn broer Joseph zijn naam aan de Gebroeders Vandeveldestraat. Meerdere straatnaamborden van die straat en de Koning Leopold II-laan werden nu ook bespoten met rode verf.