Opnieuw heibel in het Gewad: deur van weduwe van dierenactivist Hendrik Keuleer ingetrapt: “Een bestuur dat dit niet oplost is mislukt, schuldig of laf” Sabine Van Damme

17 juni 2020

08u59 27 Gent Wie dacht dat de rust in het Gewad was teruggekeerd na de dood van Hendrik Keuleer vorig jaar, heeft het fout. In de nacht van maandag op dinsdag hebben 3 jongeren de poort van het voormalige restaurant ‘De Tap en de Tepel’ ingetrapt. De jongeren drongen binnen in het huis van weduwe Ingrid en scholden haar uit. Zomaar. “Hoe is het mogelijk dat deze terreur, die al 20 jaar aansleept, niet wordt gestopt”, briest huisvriend Chris Michel.

Dinsdagochtend iets na 5 uur was het, dat drie jongeren de poort van de Tap en de Tepel in het Gewad intrapten. Aanleiding: geen. Ze drongen het huis binnen tot aan de slaapkamer van Ingrid, de weduwe van Hendrik Keuleer, die vorig jaar overleed. Keuleer was bijna 20 jaar het mikpunt van geweld door jongeren met allochtone roots, omdat hij aan zijn ramen slogans uithing tegen onverdoofd slachten, en andere zaken die hij onrechtvaardig vond, zoals stierengevechten.

De drie aanvallers liepen weg toen Ingrid uit haar slaapkamer kwam, maar scholden haar op straat nog uit voor racist. De bloembakken aan de ramen waren – nog maar eens – kapot geslagen. Ingrid is er het hart van in. De politie kwam vaststellingen doen, maar de daders zijn voorlopig onbekend.

(Lees verder onder de foto)

Huisvriend Chris Michel, die Ingrid en Hendrik al vele jaren kende, pikt het niet meer. “Dit is pure terreur, hoe is het mogelijk dat dit niet gestopt kan worden? Waarom komen daar geen politiecamera’s, desnoods tijdelijk? Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de daders, want er hangen camera’s aan het huis, er zijn beelden van alle aanvallen. Daar staan vaak herkenbare gezichten op. Dit kan toch niet langer? Een weduwe die zomaar in haar eigen huis bedreigd wordt?”

Mening

De vete tussen Hendrik en de allochtone jongeren sleepte jaren aan, volgens Michel nadat één bepaald iemand – een Turkse Gentenaar – op Facebook opriep ‘om de racist in het Gewad aan te vallen’ naar aanleiding van de slogans tegen onverdoofd slachten. Hendrik weigerde tot aan zijn dood vorig jaar in juli om die slogans weg te halen, en dus werd hij zelf aangeklaagd wegens het ‘aanzetten tot racisme’ en het ‘uitlokken van geweld’. Die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Het enige wat de man immers deed, was kritisch zijn mening uiten. Jarenlang werden systematisch zijn ruiten ingegooid, waarop Hendrik kogelwerend glas liet plaatsen. Maar zelfs dat werd kapot geslagen met de losliggende kasseien uit de straat.

Toch duurde het tot februari 2017 eer er écht iets gebeurde. De toen 86-jarige Hendrik werd met een karatetrap bewusteloos gestampt, zomaar op straat, voor zijn deur. Dankzij de camera die hij zelf liet plaatsen, werd de dader toen geïdentificeerd: een jonge kerel met Ghanese roots. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf en een boete, die hij weigert te betalen.

We bewijzen hier de meerderheid van de mensen van vreemde origine, die zich wel normaal gedraagt en zelf slachtoffer is van racisme, geen dienst mee Huisvriend Chris Michel

“Recent werd een deurwaarder gestuurd om die boete te innen”, zegt Michel. “Vermoedelijk is dat de aanleiding geweest om de weduwe opnieuw aan te vallen. De aanvallen waren een tijdlang minder, toen aan ‘de gemeenschap’ was meegedeeld dat Hendrik was overleden. Ingrid heeft de slogans aan de ramen wel weggehaald. Maar het geweld is dus nog steeds niet gestopt. De bloembakken worden nog steeds vernield, de poort nog steeds besmeurd. En nu is er dus het binnendringen in het huis van een weduwe. 20 jaar terreur in dezelfde straat tegen hetzelfde huis. Dit is fysiek en psychologisch geweld. En dat kan in een progressieve stad als Gent niet gestopt worden? Een schande is het. Als een samenleving niet in staat is om deze twintig jaar durende terreur niet op te lossen, dan zijn we mislukt. Dan is het bestuur dat dit niet oplost mislukt, schuldig of laf. En we bewijzen er de meerderheid van de mensen van vreemde origine, die zich wel normaal gedraagt en zelf slachtoffer is van racisme, geen dienst mee.”