Opnieuw gezocht: de mooiste nieuwjaarswens voor Gent(enaars) Sabine Van Damme

12 december 2019

18u35 4 Gent Op de eerste zondag van januari gaat Speakers Corner opnieuw op zoek naar de Mooiste Nieuwjaarsgroet. Iedereen mag meedoen, alles is goed En de beste wint een prachtige creatie van juwelier Julien De Maere.

Er is geen preselectie, er zijn geen richtlijnen. Een brief, een lied, een gedicht, alles is toegestaan, zolang het maar over Gent gaat, of specifiek voor de Gentenaars bedoeld is. De Mooiste Nieuwjaarsgroet 2020 gaat door op zondag 5 januari om 11 uur, en het is de bedoeling dat alle kandidaten daar hun wens zelf komen overmaken. Wie dat wil doen, moet zich gewoon vooraf aanmelden met naam en e-mail of telefoon, niet met de wens. Die hoeft niet vooraf gekend te zijn. De winnaar krijgt een origineel ontwerp van de jonge Gentse juwelier Julien Demaere. De tweede prijs is een VIP-arrangement op Gent Smaakt in mei, en de derde beste krijgt degustatiebonnen van het Belfort Stadscafé & Restaurant.

Kandidaten die willen deelnemen moeten dat voor 1 januari melden aan reynebeau.guy@gmail.com.