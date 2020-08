Opnieuw ellenlange rijen bij Brantano, tot vijf uur aanschuiven Wouter Spillebeen

24 augustus 2020

10u51 18 Gent Bij het openingsuur van Brantano stonden maandag opnieuw honderden koopjesjagers aan te schuiven aan de deuren van de failliete schoenenwinkelketen. In Gentbrugge bijvoorbeeld, was het meteen urenlang aanschuiven voor zij die er niet als eerste stonden en ook aan Palinghuizen stonden de koopjesjagers tot op straat in de rij.



De lange rijen koopjesjagers aan de Gentse Brantanowinkels schoven deze morgen amper op. Klanten stonden uren voor de opening van de winkels al aan te schuiven veer de grote kortingen. “Wij zijn hier iets na 7u15 aangekomen en we waren niet eens de eersten”, zegt een man aan de Brantano bij Palinghuizen. Zijn vrouw ging binnen en bleef er ook meer dan twee uur shoppen. “Het is dan ook een grote winkel”, zegt de man. “Voor die prijs is het de moeite al eens om aan te schuiven, zeker voor wie niet geïnteresseerd is in de nieuwste modellen en meteen veel schoenen inslaat.”

Vijf uur aanschuiven zonder eten of toilet is niet evident. “Eigenlijk moet je al met twee zijn en elkaar helpen”, klinkt het aan de winkel. “Wij stonden hier zaterdag ook en hebben toen ook zo lang aangeschoven. Toen was er nog een redelijk aanbod binnen, dus het was de moeite waard om terug te keren.”

Jachtinstinct

Het is druk aan de winkels, maar het aanschuiven verliep wel rustig en zonder al te veel incidenten. “Iedereen lijkt plichtsbewust”, zegt een shopper. “Maar mensen die na de middag nog beginnen aan te schuiven zouden eigenlijk te horen moeten krijgen dat ze waarschijnlijk niet meer binnen zullen raken.” Rond 15u werden nieuwe klanten al weggestuurd in Gentbrugge.

“We werden soms nogal negatief bestempeld, alsof er een soort jachtinstinct was losgemaakt”, gaat een shopper verder. “Daar ga ik helemaal niet mee akkoord. Dit is natuurlijk een erge situatie voor de medewerkers van Brantano, maar iedereen is op financieel vlak hard getroffen door corona. We mogen dus niemand kwalijk nemen dat ze van deze gelegenheid gebruik maken.”



