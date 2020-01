Opnieuw een échte Bloch-winkel: in februari opent Bloch in de Sint-Pietersnieuwstraat Sabine Van Damme

03 januari 2020

18u06 66 Gent Bloch is en blijft een klinkende naam in Gent, waarbij iedereen meteen denkt aan die hartige boterkoeken en zoete taartjes. Goed nieuws voor de liefhebbers, want in februari opent er opnieuw een échte Bloch, een winkel in de Sint-Pietersnieuwstraat.

De gepensioneerde bakker Jacques Bloch is een levende legende. 50 jaar lang maakte hij de beste patisserie in zijn zaak in de Veldstraat. Hij had het van geen vreemden natuurlijk, de Boulangerie Vennoise op de hoek van de Veldstraat en de Hoornstraat werd al opgericht in 1899, door het Frans-Duitse echtpaar Benjamin Bloch en Sophie Loeb. Al in 1905 werd de zaak uitgebreid met een tearoom. In 1940 vlucht het echtpaar met de kinderen naar New York. In 1958 neemt Alain Bloch dan de zaak over, vanaf 1979 bijgestaan door François, één van de vier zonen. Als de zaak op 29 maart 2008 sluit, blijft Gent verweesd achter.

Zeven jaar later was er echter de wedergeboorte van Bloch. Het ondernemersduo Filip De Spiegeleire en Werner Nies nam daarvoor meester-bakker Stefan Elias, die jarenlang bij Bloch heeft gewerkt en de originele Bloch-recepten mag blijven gebruiken, in dienst. Eerst was er een voorzichtige samenwerking met Delhaize, waar 2 suikerbroden en 4 cakes uit het uitgebreide Bloch-assortiment verkocht werden. Dan kwam er een foodtruck, die onder meer op de Vrijdagmarkt stond. Maar die is intussen alweer een tijdlang verdwenen. Sinds 2017 worden de Bloch-producten overdag aangeboden in Café Theatre aan de Schouwburgstraat, vlak bij de Kouter. Dat is nog steeds zo, en dat blijft ook zo.

Enkel winkel, geen tearoom

En nu komt er dus weer een échte Bloch, in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Het wordt alleen een winkel, geen tearoom zoals het ooit was in de Veldstraat”, klinkt het in de artisanale bakkerij Bloch, die in de Maenhoutstraat in Destelbergen is gevestigd. Daar wordt vandaag alles met de naam ‘Bloch’ gemaakt. “Uiteraard hebben we ook hetzelfde interieur niet. Maar verder wordt alles weer zoals in de Bloch van weleer. Stefan Elias ziet erop toe dat de recepten correct worden nageleefd, en de hoofdbakker hier heeft ook jarenlang bij Bloch gewerkt. Onze producten zullen dagelijks geleverd worden in de Sint-Pietersnieuwstraat, net zoals dat bij Café Theatre gebeurt. Want ook zij blijven uiteraard een officiële leverancier van Bloch-producten. Intussen is er overigens ook een Bloch in het station van Antwerpen.”

Voor de zaak in de Sint-Pietersnieuwstraat, pal tegenover de Lammerstraat, wordt momenteel personeel gezocht. De opening is voorzien in februari. De fans van de beroemde kaasrollen, koffiekoeken, quiches, artisanaal brood en pains à la grecque mogen dus al beginnen likkebaarden.