Opnieuw beelden en gebouwen beklad in Gent. Nu moet ook koning Albert I het ontgelden Sabine Van Damme Jill Dhondt

15 juni 2020

18u16 1 Gent Met zwarte verf werd het woord ‘krapuul’ op verschillende standbeelden en gebouwen in de stad gespoten. Koning Albert I, Hippolyte Metdepenningen en Leopold II waren het doelwit.

Afgelopen weekend kreeg de sokkel van het beeld van Wilfried Martens in Sleidinge al ‘krapuul’ op de sokkel gespoten. Datzelfde woord is nu ook in zwarte verf terug te vinden op de sokkel van het beeld van koning Albert I in het Zuidpark, en op de sokkel van Hippolyte Metdepenningen op de parking van het Oud Gerechtshof staat hetzelfde. Ook de muren van gebouwen iets verderop, onder meer die van het hof van beroep, moesten eraan geloven. Het is niet duidelijk wat koning Albert I of Hippolyte juist misdaan hebben, het gelijkt eerder op willekeurig vandalisme. Hippolyte Metdepenningen was er de eerste afgestudeerde doctor in de Rechten. Hij was er in de 19de eeuw van overtuigd dat de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden niet zou blijven duren en dus dat de pas opgerichte staat België niet zou blijven bestaan.

Wat Leopold II misdaan heeft is wel duidelijk. De laatste lading rode verf - van vorige vrijdag - is nog niet eens verwijderd, en nu is er op die rode verf ook nog eens ‘666' - het teken van de duivel - en ‘krapuul’ gespoten. Of eigenlijk alleen ‘krap’, want de rest kon er niet op. Maar gezien de schade aan de andere beelden en de gevels, is het logisch dat dat de bedoeling was.