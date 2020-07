Oplopende annulaties, weinig boekingen voor augustus in Gentse hotels: “Stad kan helpen door Airbnb’s verplicht te sluiten” Jill Dhondt

30 juli 2020

14u32 5 Gent De stijgende coronacijfers en de strenge maatregelen in Antwerpen, hebben ook gevolgen voor de Gentse hotelsector. Reservaties worden massaal geannuleerd en nieuwe boekingen komen er amper bij. De roep om steun klinkt alsmaar luider.

“We voelen de impact van wat er in Antwerpen gebeurt”, zegt Jaap Blijleven van het Pillows Grand Hotel Reylof. “Sinds we weer open zijn, ging het eigenlijk redelijk goed. Nu krijgen we van links en rechts annulaties, zowel voor het hotel als voor het restaurant. Mensen zijn op hun hoede door de stijgende cijfers. Toeristen horen over de situatie in Antwerpen en passen ze toe op heel België. Was het maar waar dat ze Antwerpen even links lieten liggen, en doorreden naar Gent waar de cijfers veel lager liggen.”

1898 The Post merkt evenzeer dat er amper boekingen bijkomen voor augustus. “Juli was beter dan we verwacht hadden”, zegt manager Sven Steyvers. “Maar de komende weken zien we een sterke terugval. Wat we vooral zien is last minute boekingen, een paar dagen voor aankomst. We hadden gehoopt dat de bezoekers van Antwerpen naar Gent zouden afzakken, maar dat is voorlopig niet het geval.”

Laat het over aan de professionals

Iris Van Audenhove van Treck Hostel vertelt hetzelfde verhaal: veel annulaties, weinig nieuwe boekingen. “We hopen dat het stadsbestuur ons meer zal ondersteunen”, zegt ze. “Ze kunnen dat al doen door de Airbnb’s voorlopig te sluiten. Particulieren die thuis een kamer verhuren, moeten daar niet van leven. Wij wel. Professionals zouden voorrang moeten krijgen in het opvangen van bezoekers.”

Bie Achtergael van Rooms With A View hoopt ook dat er meer steunmaatregelen komen voor de hotelsector. “We mogen open, maar we hebben geen klanten. Moesten we verplicht moeten sluiten, kunnen we tenminste rekenen op een vergoeding.”