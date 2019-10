Oplichter die geld vroeg op snelwegparkings opgepakt Wouter Spillebeen

30 oktober 2019

18u00 1 Gent Een 29-jarige man met de Ierse nationaliteit is afgelopen maandag opgepakt op de snelwegparking aan het tankstation langs de E40 in Drongen. Hij vroeg geld aan voorbijgangers, zogezegd om zijn reis terug naar het Verenigd Koninkrijk te betalen.

De man had zijn verhaal maandagnamiddag al verschillende keren verteld op de snelwegparking, maar nog niemand was erin getrapt. Hij beweerde dat hij bestolen was in Brussel en geen geld had om terug naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Hij liet zijn slachtoffers een foto nemen van zijn bankkaart om te bewijzen dat hij te goeder trouw was en hij beloofde dat hij het geld terug zou storten. Maar als iemand hem geld had geleend, zouden ze het nooit terugzien.

Uit het nazicht door de snelwegpolitie bleek dat de man al eerder werd veroordeeld voor oplichting. In augustus 2017 stond hij op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren met hetzelfde verhaal. De man werd voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden.

“Er zijn reeds meer quasi identieke gevallen gekend van (poging tot) oplichting op snelwegparkings waarbij geregeld leden van een Ierse groepering in aanmerking komen als verdachten”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. “Bij deze oplichtingen wordt soms ook gebruik gemaakt van kinderen of (zwangere) vrouwen om het verhaal een schijn van geloofwaardigheid te geven en de benadeelden onder druk te zetten om geld te overhandigen.”