Opletten: nieuwe fase bij werken op E17 Sabine Van Damme

24 juni 2019

08u45 4 Gent Vandaag start een nieuwe fase in de heraanleg van de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. De werfzone wordt langer, waardoor de lus van de E40 vanuit Brussel naar de E17 richting Antwerpen in Zwijnaarde dicht gaat. De afrit naar de R4 in Destelbergen blijft nog dicht tot en met 26 juni.

Het is uitkijken op de E17. Op de eerste dag van de werken vorige week liep het al gruwelijk mis, met enkele ongevallen. Nu is de verkeerssituatie opnieuw gewijzigd. Het verkeer moet nu over twee versmalde rijstroken op de E17. De afrit in Destelbergen naar de R4 blijft dicht. De lus van de E40 vanuit Brussel naar de E17 richting Antwerpen gaat dicht. Het verkeer richting Antwerpen rijdt om via de R4 richting Gent-Zeehaven. Verkeer met bestemming Gent-Centrum en UZ-Gent wordt omgeleid via de R4-binnenring.

Nog tot eind augustus zal er veel hinder zijn op de E17 in Zwijnaarde. Aangezien de werf in verschillende korte fasen uitgevoerd wordt, wijzigt de verkeerssituatie vaak. Het agentschap raadt de weggebruikers daarom aan om zich goed te informeren op voorhand via www.wegenenverkeer.be/gent en extra alert te zijn voor de signalisatie voor en in de werfzone.

De aannemer werkt dag en nacht, in het weekend en tijdens de vakantie. Alleen tijdens de Gentse Feesten, van 19 tot 29 juli, wordt er een pauze ingelast. Voor de veiligheid van de wegarbeiders en de weggebruikers geldt een snelheidsregime van 50km/u.