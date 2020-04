Opkomend Gents talent vraagt steun met coronaplaylist Wouter Spillebeen

12u08 0 Gent De coronacrisis treft kleine muzikanten erg hard, want hun (straat)optredens en EP-releases zijn genadeloos afgeschaft. Daarom vragen een dozijn Gentse opkomende talenten aandacht met hun COVID-9000 playlist op Spotify.

Muziekgroepen als Bootleg Heroes, Sofar of Jakobistan werken hard om hun plekje in de Gentse muziekwereld te veroveren. Maar de coronamaatregelen gooiden al hun plannen in de war. Om aandacht te vragen voor de minder bekende artiesten, sloegen ze de handen in elkaar om een COVID-9000 playlist te maken op Spotify.

Met de playlist willen ze iedereen oproepen om lokaal talent te steunen, al is het maar door gewoon naar hun werk te luisteren en iets nieuws te ontdekken. “Muziek is een ongelooflijk goede manier om de huidige gebeurtenissen te verwerken”, schrijft singer-songwriter Freddie Webber op Instagram. “Met de playlist kan je je laten entertainen en afleiden door lokale muzikanten en artiesten.” Twaalf artiesten selecteerden elk een nummer om op de playlist te zetten. De lijst kan gevonden worden door in Spotify te zoeken naar “COVID-9000”.