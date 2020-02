Ophef in Oostakker over ‘aannemersfoutje’, maar Stad Gent heeft sluitende uitleg Cedric Matthys & Didier Verbaere

14 februari 2020

18u38 2 Gent “Tevreden met het nieuwe voetpad, maar niet echt handig voor rolstoelgebruikers ...” Half Oostakker, deelgemeente van Gent, lacht op Facebook met het ‘aannemersfoutje’ van de dag. Toch heeft Filip Watteeuw, schepen van openbare werken, een sluitende uitleg.

Door werken in de Eekhoutdriesstraat in Oostakker staan er plots lantaarnpalen in het midden van het voetpad. Een buurtbewoner nam een foto. Die werd gretig gedeeld. “Erg erg erg”, schrijft iemand. “Niemand die dat ziet als ze er aan beginnen?”

“Het klinkt misschien vreemd, maar we wisten dit effectief al langer”, laat Filip Watteeuw, schepen van openbare werken, weten. “Wat zich nu voordoet is een historisch gegroeid probleem. Vroeger stond er in de straat een brede haag. Netbeheerder Fluvius plaatste enkele jaren nieuwe verlichtingspalen, maar zette die toen voor de haag en dus niet waar ze hoorden. Nu ligt het voetpad opnieuw op zijn oorspronkelijke plaats. Hierdoor staan de palen plots in het midden. Fluvius is op de hoogte. Zeer binnenkort wordt ‘het foutje’ rechtgezet.”