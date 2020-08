Ophaling grofvuil in Hollainhof ontaardt in gigantisch sluikstort. “Alle bewoners riskeren een boete” Sabine Van Damme Jill Dhondt

12 augustus 2020

14u22 0 Gent In het Alphonse de Hollainhof in de Brusselsepoortstraat is de geplande ophaling van grofvuil uit de hand gelopen. Bewoners zetten hun afval niet – zoals dat hoort – in het afvallokaal, maar gewoon in de toegangsweg. Ivago weigerde dat mee te nemen, en registreerde de hoop rommel als sluikstort. “En nu riskeren wij dus allemaal een sluikstortboete”, zuchten de bewoners.

De afspraken tussen Ivago en sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, eigenaar van het Hollainhof, zijn duidelijk. Er is een afvallokaal, en daar en nergens anders haalt Ivago het vuilnis op. Dat afvallokaal is op afgesproken tijdstippen open en bemand.

Deze week stond er een ophaling van grofvuil op de agenda. De bewoners kregen daarvoor duidelijke instructies. Op maandag zou vanaf 9 uur het afvallokaal open zijn. “Maar blijkbaar stond daar al ver voor 9 uur volk”, zegt Ivago-woordvoerder Koen Van Caimere. “Het lokaal was nog niet open, en dus hebben die mensen hun afval zomaar in de gang gedumpt.” En dat was niet een beetje afval, maar wel een hele hoop. Die hoop zou overigens nog aangevuld zijn door mensen van buiten het gebouw. Afval trekt immers nog meer afval aan.

Resultaat: bij de voorziene ophaling dinsdag haalde Ivago zoals afgesproken het lokaal leeg, maar de rest lieten ze staan. En dus lag er dinsdagavond een berg rommel in het Hollainhof, tot grote ergernis van bewoners die zich wel aan de regels hielden. Die verwittigden uiteindelijk zelfs de politie, maar die konden niks doen. Dus werd er een melding van ‘sluikstort’ opgemaakt. Ivago zal dat sluikstort vandaag opruimen, maar dat houdt wel in dat alle bewoners van het Hollainhof een GAS-boete riskeren. Al zal het vermoedelijk niet zo’n vaart lopen. Ivago controleert doorgaans de sluikstorten minutieus, om te zien of er aanwijzingen zijn die de sluikstorter kunnen ontmaskeren. Die krijgt dan uiteraard de boete in zijn bus.