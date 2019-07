Opgelet voor het ‘neefje’ van de superflitspaal Wouter Spillebeen

25 juli 2019

12u26 7 Gent De Gentse Lidar Sammeke is nog steeds voor onderhoud in Zwitserland, maar dat betekent niet dat chauffeurs die naar de Gentse Feesten rijden niet geflitst kunnen worden.

Op de Drongensesteenweg, ter hoogte van de afrit van de R4, heeft de politie namelijk het ‘neefje’ van Sammeke opgesteld. Dat is een superflitspaal die de politie in bruikleen kreeg van de firma waar de Lidar aangekocht werd. De vaste superflitspaal van de Gentse flikken is waarschijnlijk nog tot het einde van de zomervakantie in Zwitserland voor de jaarlijkse ijking.