Opgelet: vanaf 18 mei weer boetes in LEZ en voor straatparkeren zonder betalen Sabine Van Damme Erik De Troyer

07 mei 2020

14u05 16 Gent Gedaan met de pret. Nu de federale overheid de maatregelen versoepelt, verdwijnen ook de toegiften van de stad Gent. Vanaf 18 mei wordt er weer beboet. Wie dan zonder vergunning met een oude diesel de LEZ inrijdt, zal het geweten hebben. Ook wie niet correct betaalt voor het straatparkeren, vindt dan weer briefjes onder de ruitenwisser.

Officieel is de lage-emissiezone nooit afgeschaft, er werden alleen tijdelijk geen boetes uitgeschreven voor overtreders. Hetzelfde geldt voor het straatparkeren. Officieel moest daarvoor nog altijd betaald worden, er werd alleen niet meer gecontroleerd. Maar binnenkort is het dus uit met de pret. “De stad Gent besliste naar aanleiding van de coronacrisis om vanaf 18 maart tijdelijk niet meer te controleren op betalend straatparkeren en om enkel een waarschuwingsbrief te sturen in plaats van LEZ-boetes uit te schrijven. Bedoeling was om essentiële verplaatsingen voor dringende zorg niet te bemoeilijken”, klinkt het. “Maar nu winkels en bedrijven geleidelijk heropenen en het aantal verplaatsingen gradueel toeneemt, neemt ook het autoverkeer opnieuw toe. Daarnaast rijdt het openbaar vervoer opnieuw volgens de normale dienstregeling. Daarom zal de stad Gent de oorspronkelijke regels vanaf 18 mei opnieuw handhaven.”

Meerdere keren per dag ontsmetten

Wie contactloos wil betalen voor straatparkeren, kan dat via 4411 (via sms, app en website), EasyPark (via app en website), Flowbird (via app en website), OPnGO (via app en website), Parkmobile (via sms, app en website) en Yellowbrick (via app en website). Ook in de ondergrondse stadsparkings kan contactloos worden betaald. Daarnaast komt de stad zoveel mogelijk tegemoet aan de richtlijnen betreffende corona. Zo worden onder andere contactpunten zoals liften, trappen en sanitair meerdere malen per dag ontsmet. Er wordt handgel voorzien aan de betaalautomaten en er zijn richtlijnen betreffende het gebruik van de liften.

De LEZ-toelatingen voor 1 jaar, 4 maanden of 1 maand worden automatisch verlengd. Toelatingen van kortere duur kunnen terugbetaald worden

Wat de LEZ betreft heeft de stad beslist dat eerder aangekochte LEZ-toelatingen voor 1 jaar, 4 maanden of 1 maand automatisch worden verlengd met de periode dat de aangepaste regels van kracht waren, en dit maximaal met de duur van de toelating. Toelatingen van kortere duur kunnen op vraag terugbetaald worden door een e-mail te sturen naar lez@stad.gent.

Het nut van de LEZ

Over de LEZ – en dan vooral het nut daarvan – zal ongetwijfeld nog een stevig boompje worden opgezet de komende maanden. Verschillende studies tonen immers aan dat er geen verschil zat op de luchtkwaliteit in grote steden voor en tijdens de lockdown. Dat doet wetenschappers concluderen dat het effect van oude dieselwagens op de luchtkwaliteit misschien toch overschat werd. Anderen wijzen er dan weer op dat het niet per se is omdat het aandeel fijnstof niet gedaald is, dat de samenstelling van dat fijn stof niet veranderd is. Want diesels zijn vooral verantwoordelijk voor de kankerverwekkende roetdeeltjes in dat fijn stof. Daarover gaf milieuschepen Tine Heyse (Groen) eerder al een uiteenzetting. Daarin legt ze uit dat fijnstof ook andere oorzaken heeft dan alleen het autoverkeer. Enkele Duitse grootsteden, zoals Stuttgart, hebben de metingen van de luchtkwaliteit tijdens de coronaperiode wel al aangegrepen om hun LEZ, of toch een gelijkaardig systeem rond oude dieselwagens, af te voeren.