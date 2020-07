Opfrisbeurt voor goedkoopste huis van Gent, maar er is nog werk aan Jill Dhondt

27 juli 2020

13u54 4 Gent In de Victor Frisstraat stond begin februari een huis te koop dat heel wat monden deed openvallen. Niet enkel omwille van de In de Victor Frisstraat stond begin februari een huis te koop dat heel wat monden deed openvallen. Niet enkel omwille van de slechte staat waarin het pand zich bevond, maar vooral door de lage kostprijs. De instelprijs bedroeg slechts 45.000 euro. Na enkele weken werd het huis verkocht via opbod voor het driedubbele van de vraagprijs. Intussen ziet de gevel er al helemaal anders uit dan toen.

Van buiten kan je zien dat de deuren en ramen vernieuwd werden. Doordat er plastic voor het raam hangt, is het niet zichtbaar welke veranderingen er binnen werden doorgevoerd. Een grondige renovatie binnen en buiten was alleszins nodig. Het pand stond tien jaar leeg en werd gekraakt in tussentijd. Het was in zo’n slechte staat dat bezoekers het huis enkel op eigen risico konden betreden tijdens de kijkdagen.

Aan wie het huis verkocht werd, is niet duidelijk. Aan de gevel hangen geen borden van een bouwfirma of makelaar. Enkele buren zeggen dat ze vaak een jong koppel zien binnengaan. Enkele maanden geleden begonnen ze het pand te verbouwen, kort na de openbare verkoop dus. Het huis werd toen voor 122.000 euro van de hand gegaan. De bieder werkte in opdracht van een ander persoon en wou daar niets over vrijgeven. Zeker is dat de kopers nog wat werk hebben. Het isolatieschuim is nog zichtbaar rond de ramen en deuren, en het pleisterwerk komt nog steeds los van de gevel.