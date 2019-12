Opera Gent verwelkomt iedereen met een hart voor vluchtelingen Jill Dhondt

04 december 2019

16u50 0

Sioen organiseert deze zaterdag samen met Een Hart voor Vluchtelingen een benefietconcert in de Opera van Gent. Ook Raymond Van Het Groenewoud, enkele jazzmuzikanten en Iraanse artiesten zullen het podium sieren.

Een hart voor vluchtelingen voorziet hulp voor zij die het nodig hebben. De bezielster van de organisatie, Evelyne, kwam deze zomer met Sioen in contact. Het duurde niet lang voor de muzikant op het idee kwam om een benefiet te organiseren. “Het benefietconcert heeft één duidelijk doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om de werking van Een Hart voor Vluchtelingen in de toekomst te garanderen. Ik vind dat de sterkeren de zwakkeren moeten helpen. Hopelijk vormen de kracht van muziek en van solidariteit een inspiratie.”

Sioen kon heel wat kleppers strikken voor het concert. Enkele grote namen als Raymond Van Het Groenewoud, Guy Swinnen, Johannes Genard, en Steiger staan op het progamma. “Met muziek kunnen we een positief, verbindend verhaal uitdragen. Velen denken dat de vluchtelingenproblematiek ver van hun bed ligt. Door het benefiet in het operagebouw te organiseren, in het centrum van de stad, geven we aan dat het thema dichterbij ligt. Elke dag zou men een hart moeten hebben voor vluchtelingen, voor kwetsbaren.”

Met de opbrengst van het benefiet wil Een hart voor vluchtelingen nog meer inzetten op ontmoetingen tussen nieuwkomers en gevestigde Gentenaars, materiële ondersteuning en de zoektocht naar betaalbare huurwoningen.

Info

Het concert vindt plaats op 7 december om 20 uur. Meer info en tickets op www.ehvv.be/benefiet.