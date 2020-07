Openluchtcinema HOFF toont hele zomer lang films geselecteerd door bekende Gentenaars Jill Dhondt

16 juli 2020

09u11 0 Gent Naast een zomerbar hebben de tuinen van ijsbaan Kristallijn nu ook een openluchtcinema: HOFF. Je kan er de favoriete films bekijken van acht bekende Gentenaars waaronder Julie van den Steen en Freek Braeckman. Het concept is volledig corona-proof: elke gezelschap krijgt een eigen podium met ligbedden en een koeltas gevuld met snacks en drinken.

Nu iedereen op zoek is naar een leuke manier om de zomer dicht bij huis door te brengen, kwam het team van Event Agency Clouds op de proppen met een openluchtcinema. “Ik ging enkele weken op bezoek bij mijn schoonfamilie in Duitsland, waar drive-in en openluchtcinema’s enorm populair zijn”, zegt Madelon Declerck van de organisatie. “Toen we op kantoor nadachten over manieren om de zomer in te vullen, kon het idee op veel bijval rekenen.”

HOFF toont acht weken lang een reeks films gekozen door bekende Gentenaars in openlucht. Julie Van Den Steen zette ‘The Notebook’ en ‘Bohmian Rhapsody’ op het programma. Freek Braeckman ging voor ‘Tillsammans’, ‘Boyhood’ en ‘The Red Turtle’. De favorieten van Jolien Roets, Matthias De Clercq, Titus De Voogt, Jan Matthys en Froze worden later getoond op groot scherm.

Comfortabel en veilig

De openluchtcinema van HOFF is bewust geen drive-in concept. “We geloven dat bezoekers eerder zoeken naar gezelligheid en comfort”, zegt Lisse Van Cauwenberge van Event Agency Clouds. “Op een warme zomeravond heb je weinig zin om in je auto te zitten. Om alles toch veilig te laten verlopen, bouwden we 70 podia met comfortabele ligstoelen, op ruime afstand van elkaar. Zo zit je mooi afgescheiden met je eigen bubbel, en heb je altijd een perfect zicht op het groot scherm.” Per voorstelling is er plaats voor maximum tweehonderd personen.

Om het concept helemaal corona-proof te maken, kan je hapjes en drank op voorhand online bestellen. Zo kan je contactloos aankomen, je installeren en van de film genieten. De koeltas met je bestelling staat klaar op je eigen podium bij aankomst.

In het groen

De openluchtcinema speelt zich af in de tuinen van ijsbaan Kristallijn, waar enkele weken geleden ook zomerbar GAZON opende. De bezoekers die naar de film komen, kunnen dus op voorhand aperitieven bij GAZON of achteraf blijven plakken. “HOFF is voor ons de perfecte extra om van de site van Kristallijn de place to be in Gent te maken deze zomer”, laten de organisatoren van GAZON nog weten.

HOFF is open woensdag tot zondag. vanaf 19.30 uur. Warmoezeniersweg 20, Gent. Programmatie en tickets via de website.