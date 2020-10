Openingscollege professor Carl Devos: ‘wegplaveiers’ Conner Rousseau, Egbert Lachaert en Joachim Coens komen spreken Wietske Vos

02 oktober 2020

17u25 0 Gent Het is spannend geweest tot gisteren: de sprekers voor het traditionele openingscollege politicologie van UGent-professor Carl Devos konden nog elk moment afzeggen. Nu de nieuwe Vivaldi-regering aan zijn werk kan beginnen, is de druk van de ketel. Zonder calamiteiten komen Conner Rousseau (sp.a), Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V), die de weg plaveiden voor de nieuwe regering-De Croo, hun visie op de nationale politiek geven tijdens het openingscollege op 6 oktober.

(Lees verder onder de foto).

De keuze van de sprekers toont aan dat Devos voor zijn openingscollege de vinger aan de pols houdt en kiest voor politici middenin het politieke gebeuren, of de politieke storm in dit geval. “Worst case was de boel ontploft en zaten er nieuwe verkiezingen aan te komen”, zegt hij in een aankondigend interview dat UGent publiceerde. “Dan hebben ze al een goed argument om af te zeggen.”

Dat zou hem wel voor een probleem hebben gesteld, want het vertrekpunt van het openingscollege politicologie is: wat leeft er vandaag op politiek vlak in ons land, en wie is er dé man of vrouw voor om dat te komen toelichten?

Het principe van het openingscollege van Devos is eenvoudig: ieder jaar aan het begin van het academiejaar geeft een toppoliticus (of meerdere) een ‘spreekbeurt’ in het kader van de eerste bachelor politieke wetenschappen.

Door corona is het openingscollege alleen op uitnodiging live bij te wonen. Het is echter te volgen via livestream op de Facebookpagina van UGent.

Lees hier het volledige interview met professor Devos.