Openingscollege Carl Devos (UGent) met partijvoorzitters Rousseau, Lachaert en Coens: constructief maar weinig onderscheid Wietske Vos

06 oktober 2020

13u05 0 Gent Tijdens zijn openingscollege politicologie ontving Carl Devos (UGent) vanmorgen de drie partijvoorzitters Conner Rousseau (sp.a), Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V). Heel veel discussiepunten kwamen ter sprake, maar er werd eigenlijk weinig gediscussieerd. Veel verschillen tussen de partijen kwamen tijdens het debat niet naar voren, integendeel.

Opvallend vriendelijk voor elkaar waren ze, ‘de drie elfjes’, zoals politiek VRT-journalist Ivan De Vadder ze blijft noemen. Deze bijnaam verwijst naar het feit dat ze alle drie (vrij) jong zijn, jong in leeftijd en/of nieuw als voorzitter en in de nationale politiek. Conner Rousseau (27), Egbert Lachaert (43) en Joachim Coens (54) gaven de boodschap dat ze constructief en positief willen samenwerken, bruggen willen bouwen en elkaars partijen dingen gunnen, in plaats van elkaar de loef afsteken, in tegenstelling tot vorige generatie politici.

Show, don’t tell

Dit moet gebeuren door vooral te doen, aldus Conner Rousseau, die op een bepaald moment met de oneliner ‘Show, don’ tell’ aangaf over 4 jaar afgerekend te willen worden op wat er gerealiseerd is. “Wat we nu zeggen, is al 1000 x gezegd vóór ons, maar pas als we kunnen laten zien wat effectief is uitgevoerd, zullen we 1 gram vertrouwen van de kiezers terug kunnen winnen.” Een ding toonden ze nu al, in plaats van het alleen te zeggen: hun kameraadschappelijke houding ten opzichte van elkaar, waarvan de basis ongetwijfeld gelegd is tijdens de vele moeilijke onderhandelingsmomenten in de regeringsvorming.

(Lees verder onder de foto).

Hiermee werd echter totaal niet duidelijk waarin de drie partijen zich gaan onderscheiden van elkaar. Alle drie spraken ze over ‘het DNA van de partij duidelijker stellen’ als methode om de kiezer weer naar de partij te trekken, de een neemt het woord ‘beweging’ in de mond (Rousseau) en de ander minder, maar eigenlijk leken ze hetzelfde te bedoelen. Alle drie willen ze in de toekomst ook niet-leden betrekken en hun partij breder opentrekken naar de basis.

Te veel consensus

Ook over kwesties als het verkleinen van de kieskring, de vermindering van het aantal parlementsleden, de financiering van de partijen, een nieuwe invulling van de Senaat (met een kersverse Gentse voorzitster) waren ze het – min of meer – roerend eens. Alle drie geven ze aan dat de politiek complexe structuur van ons land een probleem is, en dat dit anders moet. Veel consensus dus, maar we hebben niet gehoord wat ze anders gaan doen, opdat de kiezers weer voor hun partij gaan kiezen. En laat dat net de insteek zijn van het debat: waar moet het heen met de drie ‘klassieke’ partijen, die al jarenlang steeds minder kiezers halen en leden hebben? We zijn benieuwd of we dit nog gaan horen de komende maanden.