Opening striphotel pas voor januari 2021

Erik De Troyer

19 mei 2020

15u50 0 Gent Deze zomer had het nieuwe hotel aan de Augustijnenkaai, gebaseerd op Belgische stripverhalen, de deuren moeten openen. De opening is nu verschoven naar begin 2021.

“Er is al grote vooruitgang geboekt maar de afwerking is nog steeds bezig”, zegt Guido De Smet van Hotel Harmony die het hotel zal uitbaten. “Door de coronacrisis is het momenteel sowieso geen optie om een hotel te openen. Hotels mogen wel kamers verhuren maar geen ontbijt of restaurant aanbieden. Er is sowieso bijna geen vraag. We merken wel dat er weer wat online activiteit is, vermoedelijk van mensen die zich nu al voorbereiden voor wanneer er toch weer iets mogelijk is qua toerisme.”

Het striphotel hoort bij het aanpalende stripveshalenmuseum, het Comic Arts Museum. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid enkele maanden voor het hotel de deuren openen. Dat moet een belangrijke toeristische attractie worden.