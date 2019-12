Opening stadsschool Melopee loopt opnieuw vertraging op Yannick De Spiegeleir

04 december 2019

20u10 2 Gent De nieuwe stadsschool Melopee aan de Oude Dokken die een paar weken terug waterschade opliep na een lek in de douches zal nog niet kunnen openen na de kerstvakantie. Dat vernam raadslid Sven Taeldeman (sp.a) van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Taeldeman polste naar een stand van zaken naar aanleiding van de voorstelling van de meerjarenplanning voor onderwijs. Er was voorzichtige hoop dat de school na de jaarwisseling opnieuw zou kunnen openen, maar die timing zal niet gehaald worden, zo blijkt nu. “De laatste informatie die ik heb ontvangen is dat alles nog verder aan het uitdrogen is en dat ook een levering van materiaal vertraging heeft opgelopen. De school zal dus nog niet na de kerstvakantie kunnen openen”, aldus Decruynaere.