Opening stadsgebouw Melopee voor onbepaalde tijd uitgesteld door waterschade Yannick De Spiegeleir & Cedric Matthys

21 oktober 2019

19u45 4 Gent De geplande opening van het Stads- en schoolgebouw Melopee in de Oude Dokken op vrijdag 25 oktober gaat niet door. Het gebouw liep dit weekend averij op door een waterlek.

Het kinderdagverblijf dat reeds in het gebouw functioneert, kan wel zoals voorzien haar werking verderzetten. De ruimtes van deze functie op het gelijkvloers zijn door de bevoegde instanties gecontroleerd en veilig bevonden.

De verhuis van de school Muzische LeerThuis is uitgesteld. De kinderen gaan voorlopig verder naar hun school op de huidige locatie in Sint-Amandsberg. Wanneer de school zal verhuizen is voorlopig nog niet duidelijk en is afhankelijk van de herstelwerken die zullen volgen.

De activiteiten in de sporthal zullen voorlopig ook niet doorgaan. Ook daar wordt de schade opgemeten en zullen herstelwerken moeten uitgevoerd worden.

Het waterlek is zaterdagvoormiddag vastgesteld en heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. De precieze oorzaak en de gevolgen ervan worden momenteel onderzocht. “De waterschade is een spijtig voorval, voor alle betrokken partijen (Stad Gent als opdrachtgever, sogent als bouwheer, de aannemers) en in het bijzonder voor de gebruikers die uitkeken naar een feestelijke opening. De hoogste prioriteit is nu de veiligheid en herstel van het gebouw”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).