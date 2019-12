Opening opvangponton Reno uitgesteld, niet duidelijk tot wanneer Sabine Van Damme

13 december 2019

13u53 1 Gent De eerste asielzoekers zouden maandag 16 december op de Reno aan de Rigakaai ontvangen worden, maar dat zal niet gebeuren. De Reno is technisch niet klaar, onder meer het brandveiligheidsattest ontbreekt. Hoe lang het nog duurt voor de Reno open kan, is niet duidelijk.

Vanaf maandag zouden ze komen, de asielzoekers waarvoor dringend opvang nodig is. Fedasil vroeg Gent om bij te springen, en het stadsbestuur ging akkoord om opvangponton Reno terug naar de Gentse Rigakaai te halen. Maar dat staat intussen ook al weer bijna 3 jaar leeg, en dus was er best wat oplapwerk nodig om het ding in orde te krijgen.

Dat blijkt nu niet tijdig gelukt. “Een aantal technische problemen moet eerst nog in orde worden gebracht”, kreeg schepen schepen Rudy Coddens (sp.a) vrijdagmorgen te horen van Fedasil. “Wanneer het ponton dan wel open kan, is niet duidelijk. Het zou over weken kunnen gaan, maar ze hopen uiteraard vroeger klaar te zijn.”

Onder meer het brandveiligheidsattest voor de Reno zou ontbreken. Zeker na de toestand in Bilzen, waar een asielcentrum-in-opbouw in brand werd gestoken, is dat essentieel. Op het ponton moesten nog deze maand 250 vluchtelingen opgevangen worden.