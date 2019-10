Opening nieuwe school aan Oude Dokken wordt (allicht) uitgesteld door waterlek Jeroen Desmecht

12u14 2 Gent De feestelijke opening van de nieuwe school ‘de Muzische leerThuis Melopee’ aan de Oude Dokken wordt allicht uitgesteld. Door een lek in de douches loopt het water vanop de derde verdieping door heel de nieuwbouw. “Hoelang het al lekt, weten we niet”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Het is voorlopig nog onduidelijk wat er de komende dagen zal gebeuren.”

Een moestuin van 49 vierkante meter, een klimmuur, een gigantisch terras en een buitensportkooi: de toekomstige speelplaats van de Muzische leerThuis Melopee laat weinig aan de verbeelding over. Behalve de speeltuin, is ook de binnenkant van het gebouw alles behalve alledaags. Zo zijn er klassen met elkaar verbonden én heeft de school een muziekstudio. Lesgeven doen de leerkrachten binnenkort ook met twee.

“In het water gevallen”

“Om half zes deze ochtend kregen we de melding binnen”, klinkt het bij brandweerzone Centrum. “De derde verdieping, waar de sporthal en de kleedkamers zich bevinden, stond onder water. Dat sijpelde door het plafond, waardoor de rookdetectoren afgingen.”

De brandweerlieden draaiden de hoofdkraan dicht en zetten de elektriciteit uit. Deze middag passeren nog enkele experts om de veiligheid van het gebouw te controleren. Op 25 oktober staat de officiële opening gepland, maar die gaat allicht niet door. “Hoelang het al lekt, weten we niet”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “Het is voorlopig onduidelijk wat er nu zal gebeuren. Het gebouw was nog niet opgeleverd, waardoor de werking van de school de eerstkomende dagen niet wordt verstoord. Een opvang is er wel al. Voor die kinderen voorzien we sowieso een andere locatie als het gebouw maandag niet in orde is. Daarover communiceren we later nog over met de ouders.“