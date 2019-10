Opening Melopee enkele maanden uitgesteld, sporthal wel weer open Yannick De Spiegeleir

25 oktober 2019

12u14 2 Gent In Stadsgebouw Melopee wordt de schade opgemeten na het waterlek van vorig weekend. Pas wanneer de verzekeringen het schadedossier goedkeuren, kunnen de herstelwerken starten. De opening, normaal gezien vandaag, op vrijdag 25 oktober 2019, wordt zeker met enkele maanden uitgesteld. De wijksporthal doet vandaag wel de deuren weer open.

Vorig weekend werd een waterlek vastgesteld in de nieuwbouw Melopee. De voorbije dagen werkten alle partners samen om de oorzaak te bepalen, de schade in te schatten en de volgende stappen af te spreken.

Het lek situeerde zich ter hoogte van de douches van de sporthal op de derde verdieping. Een koppelstuk van een leiding onder waterdruk had het begeven. Bij nader onderzoek bleek dat het koppelstuk niet voldoende was afgeperst.

De voorbij dagen zijn alle aannemers langsgekomen om hun onderdeel van het gebouw te controleren. Branddetectoren, plafonds, pleisterwerk, lichtelementen, sensoren, ... alles werd en wordt nog verder geïnspecteerd op waterschade. De hoofdaannemer bundelt de bevindingen in een rapport voor de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Deze controle zal nog enkele werkdagen in beslag nemen.

Schaderapport

Op basis van het rapport van de hoofdaannemer moet een financiële inschatting gemaakt worden van de herstelkosten. Pas na goedkeuring door de verschillende verzekeringen kunnen de herstelwerken starten. Er wordt verwacht dat dit proces enkele weken tot maanden in beslag kan nemen. Tot zolang worden er in het gebouw dus geen herstelwerken uitgevoerd.

Het kinderdagverblijf op het gelijkvloers ging op maandag 21 oktober opnieuw open. Deze ruimte kende weinig tot geen schade, waardoor die verdieping door de bevoegde instanties veilig werd verklaard. De kinderen van de school blijven voorlopig les volgen op de huidige locatie in Sint-Amandsberg. Wanneer de school kan verhuizen, is nog niet duidelijk. De activiteiten in de sporthal werden deze week afgelast, maar aangezien de schade beperkt was, gaan de deuren vandaag, op vrijdag 25 oktober, om 16 uur weer open.