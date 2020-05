Opening eetzaak ‘aardig’ achter Sint-Jacobs: “Verse sappen, koffie en lekkere gerechten met lokale producten” Jill Dhondt

20 mei 2020

17u48 0 Gent De Kammerstraat heeft er sinds vandaag een eetplek bij: aardig. Bij Karel Roels (27) en Louis Lagast (27), twee vrienden, kan je voorlopig enkel afhalen. Op de kaart staan verse sappen, koffie, warme en koude gerechten. Allemaal gemaakt met lokale seizoensgroenten, die rechtstreeks van het veld komen.

Karel hield tot eind februari een pop-up open in de Dampoortstraat, ook onder de naam ‘aardig’. De jonge kok zorgde er elke dag voor duurzame, vegetarische maaltijden. “Het was een succes, en ik wou erna graag een vaste plek zoeken”, geeft Karel aan, “maar terug alleen ondernemen zag ik niet zitten.” Louis, een vriend van Karel, was intussen op zoek naar een job. Toen de coronacrisis toesloeg besloten ze de handen in elkaar te slaan, en samen soep te verkopen vanuit hun tuin. “Dat verliep heel vlot, dus besloten we uit te breiden naar verse sappen, meeneemkoffie en maaltijden. Dit pand stond leeg, en leek ons een ideale locatie.”

In de Kammerstaat runt Karel de keuken en Louis de zaal. Zolang de coronamaatregelen gelden, doen ze enkel aan raamverkoop. “De klanten hoeven niet binnen te komen. Ze worden veilig bediend via het raam”, zegt Louis. “Zodra we mogen, zullen we naast take away, ook eat-in organiseren.” Op het menu staan elke week vier gerechten: salade, pasta, aardige lunch en boerenkost. Een aardige lunch staat gelijk aan wereldkeuken met producten van hier. Boerenkost is eerder een traditionele bereiding van groenten met een creatieve knipoog. Minimum één van de vier gerechten is steeds plantaardig.

De rode draad doorheen de schotels zijn lokale seizoensgroenten. “We werken samen met een leverancier die onze groenten rechtstreeks van een bio-boer in de buurt haalt. Die neemt de prijs van de boer aan, waardoor die een eerlijke vergoeding ontvangt.”

Aardig, Kammerstraat 19. Open van 9 tot 21 uur, van woensdag tot zaterdag.