Opening Babytheek in Gent: zo ga je duurzamer om met babyspullen Jill Dhondt

02 juli 2020

14u25 0 Gent Veel jonge ouders kopen vaak spullen die later op zolder of de afvalberg belanden. Andere vaders en moeders hebben weinig budget om nieuw materiaal te kopen. De nieuwe Babytheek in Gent, de eerste in Oost-Vlaanderen, biedt een oplossing voor beiden: de ene kan er babymateriaal kwijt terwijl de andere het kan lenen in plaats van te kopen.

De Babytheek in Gent werd op poten gezet door het Netwerk Bewust Verbruiken en de Gentse Spruiten. In de rekken liggen hobbelpaarden, kinderbadjes, potjes, dekens, autostoelen, speelgoed, en zo veel meer. “Jonge ouders kopen en krijgen vaak babyspullen”, zegt Caroline Van Peteghem van Netwerk Bewust Verbruiken. “Een groot deel van dat materiaal hebben ze maar een korte periode nodig, daarna komt het op zolder en later vaak op de afvalberg terecht. Tegelijk hebben ouders met een beperkt budget het vaak lastig om kwaliteitsvolle spullen te verzamelen voor hun baby. De Babytheek is een oplossing voor beiden. Je kan er spullen lenen zodat je geen nieuw, duur materiaal hoeft te kopen. Je kan er ook spullen testen vooraleer je zelf koopt, om miskopen te vermijden.”

Het materiaal kan enkel uitgeleend worden door leden. “Die betalen 25 euro per jaar “, legt Jovita Goldschmidt van Gentse Spruiten uit. “Wie krap bij kas zit, kan lid worden aan een verlaagd tarief: 15 euro. Elke Babytheek werkt met een ander uitleensysteem. In Gent kan je vier kortetermijnspullen op het zelfde moment lenen per gezin. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een reiswieg die je maar kort gebruikt. Op langetermijnspullen zoals een park, wieg of eetstoelen staat geen limiet. Via de website kan je alles reserveren voor je het hier komt ophalen.”

Eén keer geslapen in wiegje

Nele komt al vaker langs bij de Gentse Spruiten, en is er donderdag ook bij voor de opening van de Babytheek. Ze kocht haar babygerief tweedehands, maar vond wel een boek over borstvoeding dat ze nu mee naar huis neemt. “Het is niet nodig om alles nieuw te kopen”, zegt ze. “Ik had een wiegje waar Freya maar één keer in geslapen heeft. Het is handig dat je nu ergens naartoe kan waar je materiaal kan lenen en later teruggeven.”

Babytheek Gent, Kiekenstraat 4bis, Gent. Reserveren via babytheekgent.myturn.com