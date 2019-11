Openbaar Ministerie vordert hard voor bijzitters met kleine vertraging: “Te laat is te laat” Wouter Spillebeen

28 november 2019

17u39 0 Gent Op de derde themazitting rond het niet-naleven van de kieswetgeving moesten opnieuw bijzitters verschijnen die te laat of niet kwamen opdagen op de verkiezingen van 26 mei. Enkele bijzitters die slechts enkele minuten te laat waren, probeerden nog onder een boete uit te raken want “het kiesbureau moet wettelijk gezien pas om 7.45 uur samengesteld zijn.”

Wie amper een paar minuten te laat is om als bijzitter de burgerplicht te vervullen, riskeert net zoals bijzitters die niet komen opdagen boete. Wie de minnelijke schikking van 250 euro niet betaalt, moet voor de rechter verschijnen. Daar lopen de boetes op tot 600 euro, waarvan veelal een deel met uitstel wordt uitgesproken.

“Mijn cliënt had problemen met haar fiets en vond niet meteen het lokaal”, probeerde de advocaat van een Gentse vrouw die zeven minuten te laat was. “Ze wilde haar burgerplicht vervullen, maar is weer naar huis gestuurd.” “Te laat is te laat. Net zoals met een vliegtuig, moet je op tijd zijn”, antwoordde de procureur.

“Ik was te laat, al had ik me goed voorbereid”, zegt een Gentse vrouw. “Ik wilde op tijd zijn, maar ik vond ’s morgens de sleutels van mijn garage niet. Ik kon dus niet aan mijn auto. Ik ben te voet gegaan en heb nog een taxi geprobeerd, maar uiteindelijk was ik een kwartier te laat.” Omdat ze wel de bedoeling had om op tijd te zijn, vraagt ze een zo mild mogelijke straf.

Academisch kwartiertje

Een advocaat opperde dat wie een kwartier later is dan het tijdstip dat op de oproepingsbrieven staat, 7.30 uur, niet noodzakelijk te laat is. “Volgens de letter van de wet moet het kiesbureau om 7.45 uur samengesteld zijn. Dus iemand die om 7.45 uur aankomt, is eigenlijk stipt op tijd!” “Als iedereen pas om 7.45 uur aankomt, is het natuurlijk onmogelijk om het bureau nog samen te stellen”, wierp de procureur tegen.

“Wie te laat is, straft eigenlijk diegenen die wel op tijd zijn”, merkte de procureur op. “De laatkomers mogen dan namelijk beschikken omdat het bureau al samengesteld is en de anderen moeten blijven zitten.” Daar heeft de rechter een oplossing voor. “Wanneer ik zelf voorzitter ben van een kiesbureau, wacht ik tot iedereen er is. Zij die eerst aanwezig waren, mogen naar huis en de laatkomers moeten blijven”, legt ze uit.

Op 12 december horen de laatkomers hun straf.