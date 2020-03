Openbaar Ministerie kant zich tegen internering geesteszieke tafelschuimster Cedric Matthys

04 maart 2020

16u00 0 Gent Nadine W., de bekendste tafelschuimster van het land, is woensdagvoormiddag opnieuw voor de rechtbank verschenen. De dame, die met psychische problemen kampt, ging voor bijna 3500 euro gaan eten in verschillende restaurants aan de kust en in Gent. Eerder besliste een rechter dat W. geïnterneerd moest worden, maar die beslissing wil het Openbaar Ministerie nu terugdraaien.

Zijn de psychische problemen van tafelschuimster Nadine W. zodanig groot dat de dame geïnterneerd moet worden? Dat is de vraag waar heel wat rechters in Gent en Brugge zich momenteel over buigen. W. ging voor bijna 3500 euro eten in restaurants zonder te betalen. Ze bestelde een broodje of een croque en zei achteraf dat ze simpelweg geen geld bij had. Verschillende restauranthouders dienden klacht in, wat leidde tot een resem processen. W. kwam nooit opdagen en kreeg steeds de maximumstraf van enkele maanden. Hierdoor zit de dame vast tot 2026.

Vrijspraak

W.’s advocaat, Peter Gonnissen, startte begin augustus met een ware procedureslag. Hij brengt alle aparte zaken opnieuw voor de rechtbank. Zo pleitte hij woensdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep over 17 van de in totaal meer dan 120 feiten. W. liep voor de 17 klachten, goed voor 335 euro aan restaurantbezoekjes, een celstraf van twee jaar en twee maanden op. Gonnissen vroeg nu aan de rechtbank in eerste orde de vrijspraak, of ondergeschikt een internering.

“Ik praat tafelschuimen niet goed”, argumenteerde Gonnissen, “maar als je alle straffen samentelt, kom je in totaal aan zeven jaar. Dat is hallucinante in verhouding tot wat ze gedaan heeft. Daarenboven wordt er amper rekening gehouden met haar psychische toestand. In verslagen lees ik dat haar bewustzijn verstoord is en dat ze kampt met hallucinaties en waandenkbeelden. Nadine moet geholpen worden.”

Aanvechting van de rechtstaat

Of W. effectief geïnterneerd zal worden, leek woensdagvoormiddag echter hoogst onzeker. Het Openbaar Ministerie, de partij die in theorie de maatschappij vertegenwoordigt, ontkende in het hof van beroep niet dat de beklaagde met psychische problemen kampt. Wel vindt de procureur dat aan de voorwaarden voor internering niet is voldaan. Een opschorting van de straf kan, maar een internering zou “een aanvechting van de rechtstaat zijn”.

Ook gaf de procureur alvast aan dat het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen een vonnis van midden februari. Toen vroeg een Gentse rechtbank om de internering. De rechters deden dat op vraag van W.’s advocaat en -volgen wie volgen kan- een procureur van datzelfde Openbaar Ministerie. Het lijkt er nu dus op dat ze deze beslissing bij nader inzien willen terugdraaien. Wordt ongetwijfeld vervolgd.