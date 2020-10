Open Vld kiest Gentse Stephanie D’Hose (39) als voorzitter van Senaat, de jongste ooit Sabine Van Damme

05 oktober 2020

17u26 0 Gent Stephanie D’Hose van Open Vld wordt op haar 39ste de voorzitter van de Senaat. Ze is daarmee de jongste ooit, en nog maar de tweede Vlaamse vrouw op die positie. Ze laat daarmee Rik Daems (61) achter zich. D’Hose blijft overigens ook zetelen in het Vlaams parlement. Met D’Hose krijgt Gent dan toch nog een gezicht op een belangrijke positie in Brussel.

D’Hose wacht een belangrijke taak als voorzitter van de Senaat. Zij moet die Senaat begeleiden in de komende staatshervorming. Dat betekent de facto dat ze ook mee moet denken over het eventuele afbouwen en zelfs afschaffen van de Senaat. Sinds 2014 zijn de bevoegdheden van de Senaat al behoorlijk ingeperkt, maar er zijn nog steeds 60 zetelende senatoren. De volledige afschaffing kan ten vroegste in 2024, want daar is een grondwetswijziging voor nodig. Die afschaffing zou het bestuur van het land efficiënter moeten maken, en geen enkele partij lijkt er nog fundamentele bezwaren tegen te hebben. Als dat gebeurt, wordt D’Hose vandaag niet alleen de jongste voorzitter van de Senaat ooit, maar meteen ook diegene die op galante wijze de deur achter zich dicht zal trekken.

Met haar kiest de ploeg van Egbert Lachaert dus voluit voor vernieuwing en verjonging. Ook Rik Daems (61) uit Aarschot was kandidaat, en die kan bogen op bakken ervaring. Maar Stephanie D’Hose haalde het dus. “Ik ben heel vereerd dat de partij mij deze kans biedt", zegt D’Hose in een eerste reactie. “Het toont dat het hen menens is met de nieuwe politieke cultuur. Ik kijk ernaar uit om aan mijn nieuwe taak te beginnen. Ik ga uiteraard wel meer doen dan de debatten leiden, ook het hervormen van de Senaat staat op de agenda.”

Gent

Stephanie D’Hose is afkomstig van Roeselare, maar is sinds haar studententijd niet meer uit Gent weg te slaan. Zelfs haar West-Vlaamse tongval kan ze intussen perfect verbergen. Haar politieke carrière startte ze bij Jong Vld Roeselare, maar al snel werd ze voorzitter van de Gentse afdeling. Na haar studies ging ze aan de slag op het kabinet van Fientje Moerman. In 2007 stapte ze over naar het kabinet van Sas van Rouveroij, toen eerste schepen in Gent. Toen die in 2009 werd verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger, verhuisde D’Hose met hem mee naar Brussel. In 2012 kwam Stephanie voor het eerst zelf op de lijst, en ze werd meteen verkozen tot gemeenteraadslid in Gent. Thema’s als cultuur en dierenwelzijn werden meteen haar ding, al viel ze vooral op door haar aanstekelijk enthousiasme. In 2014 werd ze adjunct-kabinetschef van minister Sven Gatz, toen niet toevallig bevoegd voor onder meer cultuur. Sinds mei 2019 zetelt D’Hose zelf als Vlaams parlementslid, en ze liet zich het voorbije jaar niet onbetuigd. Zo werd onder meer al een ‘Bijzondere Wet D’Hose’ gestemd, waardoor Belgen in het buitenland nu ook kunnen stemmen voor het Vlaams parlement. Voordien konden ze enkel stemmen voor de Kamer en het Europees Parlement. Maar ook tijdens de coronacrisis liet D’Hose zich opmerken door te blijven strijden voor de culturele sector. Het is dankzij haar dat ook individuele artiesten financiële steun kregen in de maanden dat optreden niet mogelijk was, en niet enkel de structureel gesubsidieerde spelers.