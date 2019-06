Open Vld Gent kiest zaterdag nieuwe voorzitter (en dat wordt waarschijnlijk Marnix Vandenbulcke) Sabine Van Damme

17 juni 2019

13u34 0 Gent Na de zware interne clash in december kiest Open Vld Gent zaterdag een nieuwe voorzitter. Dat wordt heel waarschijnlijk Marnix Vandenbulcke, hij is immers de enige kandidaat. Christophe Peeters zet een stap opzij.

Na een verkiezingsoverwinning en ‘eindelijk weer een blauwe burgemeester’ schoot Open Vld Gent zichzelf zwaar in de voet bij het aanduiden van de schepenen. Daarbij werd nestor Christophe Peeters koudweg aan de kant gezet, ook al verliep de interne verkiezing van de schepenen bij de liberalen officieel gezien wel via het boekje. Omdat toenmalig voorzitter Mick Daman – al jaren aan het hoofd van die partij – mee in de interne coup zat, werd ook hij aan de kant geschoven, en vervangen door… Christophe Peeters.

Die hervormde met een commissie de interne regels van de partij, en gaf vooraf al aan dat hij zijn opdracht als tijdelijk zag. Nu zaterdag zet hij een stap opzij, na nieuwe voorzittersverkiezingen. “Mijn taak zit erop”, vindt hij. “Marnix Vandenbulcke is de enige kandidaat, en zal dus waarschijnlijk onze voorzitter worden. Dat is een goede zaak, omdat Marnix voor de partij rijdt, en geen eigen ambities heeft. We moeten als partij weer aan hetzelfde zeel trekken.”

Peeters zelf blijft wel aan als gemeenteraadslid – ondanks alle geruchten dat dat niet zo zou zijn. “Ik zou niet weten waarom ik moet opstappen uit de gemeenteraad”, zegt hij. “Bijna 5.000 mensen hebben voor mij gekozen, die laat ik niet in de steek. Bovendien ben ik ook ondervoorzitter van de raad en blijf ik actief als bestuurslid van de partij.”