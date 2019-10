Open Vld brengt nieuw ‘kanon’ in stelling: Louis Verhofstadt – zoon van Guy – kandidaat voor Open Vld-bestuur Gent Sabine Van Damme

07u15 6 Gent 24 jaar oud is hij, en in Open Vld-middens in Gent was hij tot nu onbekend. Maar plots duikt de naam Louis Verhofstadt op. Hij werd - out of the blue - verkozen tot bestuurslid bij de onderafdeling Open Vld Gent Centrum, en is nu ook kandidaat voor het bestuur van het overkoepelende Open Vld Gent. Louis Verhofstadt is op zoek naar een verkiesbare plaats in 2024.

De naam ‘Verhofstadt’ volstond om Louis verkozen te krijgen in het bestuur van Open Vld Gent Centrum, één van de 6 onderafdelingen van Open Vld Gent. Nochtans was de jongeman voordien naar geen enkele vergadering of activiteit van die afdeling geweest. 39 mensen hebben bij die verkiezing hun stem uitgebracht, 14 mensen werden verkozen, onder wie dus Louis Verhofstadt. Ook voor de interne bestuursverkiezingen van het overkoepelende Open Vld Gent is Louis Verhofstadt één van de 92 kandidaten, naast onder meer de 17 verkozen mandatarissen van Open Vld Gent. Er zijn 45 plaatsen te verdelen. Dat wordt dus spannend.

Dat Louis Verhofstadt plots opduikt wordt niet op algemeen gejuich onthaald. Hardwerkende liberale jongeren weten nu al dat Louis in 2024 een verkiesbare plaats op de lijst zal krijgen. Dat hij meteen verkozen wordt in een bestuur zonder ooit aanwezig te zijn geweest, lokt uiteraard afgunst op. “Maar als hij de zoon van zijn vader is, zal hij zich daar alvast niks van aantrekken”, denkt politicoloog Carl Devos. “De jonge Guy Verhostadt heeft ook ooit zijn voet tussen de deur gestoken en gezegd: ‘Ik ben hier, en ik weet hoe het moet’.”

Mathias De Clercq en Louis Verhofstadt kunnen een perfecte tandem vormen Carl Devos

Gents burgemeester Mathias De Clercq is wel blij met de versterking op zijn lijst in 2024. “Louis is echt een sterke aanvulling, een goede kerel waar veel potentieel in zit. Ik kijk er alvast naar uit. Hoe meer goede krachten we kunnen werven bij Open Vld, hoe beter.” Nochtans geldt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen dat de persoon met de meeste voorkeurstemmen op de grootste lijst van de meerderheid automatisch burgemeester wordt. En met een naam als ‘Verhofstadt’ zou Louis wel eens sterk kunnen scoren, vooral omdat er ongetwijfeld een ‘Verhofstadt-campagnemachine’ in gang zal worden gestoken. Maar daar zegt De Clercq geen graten in te zien. “Ja, hij heet Verhofstadt. En dan? Ik heet Mathias”, knipoogt hij.

Goede afspraken

Ook Carl Devos denkt niet dat De Clercq en Verhofstadt in elkaars weg zullen lopen, integendeel. “Dit is de volgende generatie van de clan Verhofstadt-De Clercq, ooit gestart bij bompa Willy De Clercq”, stelt hij. “Dat Louis nu wordt klaargestoomd is zeker niet zonder betekenis voor de liberalen in Gent, en echt onverwacht kan je dit ook niet noemen. Nu de focus van Mathias duidelijk op Gent is gericht, kan het zijn dat ze Louis willen als ‘gezicht in Brussel’. Dat is tenslotte wat zijn vader ook altijd is geweest. Zijn achternaam is een voor- en nadeel. Hij zal dankzij die naam sneller verkozen raken, maar de verwachtingen zullen meteen ook hoog gespannen zijn. Met Mathias kan Louis een perfecte tandem vormen, als er goede afspraken worden gemaakt. Louis komt nog maar aan het raam piepen. Hij moet nog een succes worden.”

Louis Verhofstadt zelf was niet bereikbaar voor commentaar.