Open Studio’s HISK toont ateliers en werk van 22 jonge kunstenaars Wietske Vos

19 september 2020

10u19 0

Ook door corona uitgesteld, maar nu is het zover: tot en met maandag 21 september is in het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in de Leopoldkazerne kunst te zien van 22 jonge kunstenaars. Om extra middelen te werven voor de door corona extra getroffen kunstenaars, verkoopt het HISK 22 unieke zeefdrukken van de artiesten die het HISK momenteel huisvest.

Het HISK biedt een postgraduaatsopleiding in de beeldende kunst en geeft jonge beeldende kunstenaars uit binnen- en buiteland voor 2 jaar een eigen werkplek en pedagogische begeleiding. Meer dan 200 kunstenaars sturen een dossier in, waarvan er 22 geselecteerd worden. “Dat is geen makkelijke klus”, zegt HISK-voorzitter Willme Elias. “Een jury van 5 deskundige kunstenaars oordeelt daarover. Cruciaal daarbij is een motivatietest, waarbij we de kunstenaars vragen wat ze in die 2 jaar willen doen. Het is ook niet de bedoeling dat ze al ‘volleerd’ zijn: we zoeken naar mensen met potentieel die we nog iets kunnen bijbrengen.”

Een van hen is Shirley Villavicencio Pizango (32) uit Peru. Ze is al 13 jaar in België en volgde een master aan het KASK. “Ik maak momenteel vooral (zelf)portretten die thematisch met mijn verleden in Peru te maken hebben. Donkere mensen worden tot nu toe vaak als exotisch en bediende afgebeeld, dat wil ik doorbreken door hen in ‘belangrijke’ functies of als gewone mensen af te beelden.”

Een andere opvallende leerling is Aziz Hazara (28). Hij maakt indrukwekkende installaties, soundscapes, video’s, fotoreeksen…. die te maken hebben met de conflictsituatie in zijn thuisland Afghanistan.

Om extra middelen te werven voor de kunstenaars die het moeilijk hebben, lanceert het HISK de verkoop van 22 zeefdrukken, die elk in 30 exemplaren zijn gemaakt. De opbrengst ervan gaat rechtstreeks naar de kunstenaars.

Open Studios HISK, Eekhout 5, nog tot en met 21 september, 14-20 uur.